Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Çarşamba tatil olan iller açıklandı! Yarın hangi illerde okullar kapalı?
Giriş Tarihi: 13.01.2026 18:12

Son Dakika yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Çarşamba tatil olan iller açıklandı! Yarın hangi illerde okullar kapalı?

Son Dakika: Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma sonrası valiliklerden peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Öğrenciler ve veliler “Yarın okullar tatil mi?” sorusuna yanıt ararken, bazı illerde 14 Ocak Çarşamba günü için eğitime ara verildi. Peki, 14 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar kapalı? İşte kar tatili olan illerin güncel listesi…

Son Dakika yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Çarşamba tatil olan iller açıklandı! Yarın hangi illerde okullar kapalı?
  • ABONE OL

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Öğrenciler ve veliler "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt ararken, valiliklerden yapılan son dakika açıklamalarıyla birlikte kar tatili listesi güncellendi. Peki, 14 Ocak okullar var mı yok mu? İşte kar tatil olan iller…

14 OCAK ÇARŞAMBA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji uyarılarının ardından valiliklerden gelen açıklamalarla birlikte birçok ilde 14 Ocak Çarşamba günü okullar tatil edildi.

İşte, kar tatili olan iller listesi...

ŞIRNAK

Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildi.

Alınan karar kapsamında resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liseler, Mesleki Eğitim Merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetleri durduruldu. Valilikten yapılan açıklamada, eğitime ara verilen günlerde malul, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları, hamile kamu çalışanları ile çocuğu kreş, anaokulu, ilkokul veya özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.

Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Çarşamba tatil olan iller açıklandı! Yarın hangi illerde okullar kapalı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz