Son Dakika yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Çarşamba tatil olan iller açıklandı! Yarın hangi illerde okullar kapalı?

ŞIRNAK

Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildi.

Alınan karar kapsamında resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liseler, Mesleki Eğitim Merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetleri durduruldu. Valilikten yapılan açıklamada, eğitime ara verilen günlerde malul, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları, hamile kamu çalışanları ile çocuğu kreş, anaokulu, ilkokul veya özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.

Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.