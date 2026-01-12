Son Dakika: Yarın okullar tatil mi? Ankara, Kayseri, Bursa... Valiliklerden peş peşe duyurular: İşte 13 Ocak kar tatili olan iller

KAYSERİ

Kayseri Valiliği, yoğun buzlanma ve don riski nedeniyle il genelindeki tüm okullarda ve eğitim kurumlarında 13 Ocak 2026 Salı günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca hamile, engelli, malul ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile küçük çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılacak.

BİNGÖL

Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. 13 Ocak Salı günü il merkezimiz ile ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, ağır kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır.

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ünye ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.