SON DAKİKA: Yarın okullar tatil mi? Valilikler duyurdu! İşte 14 Ocak’ta eğitime ara verilen illerin tamamı

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Öğrenciler ve veliler "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt ararken, valiliklerden yapılan son dakika açıklamalarıyla birlikte kar tatili listesi güncellendi. Peki, 14 Ocak yarın okullar var mı, hangi illerde yok? İşte kar tatil olan iller…
Meteoroloji uyarılarının ardından valiliklerden gelen açıklamalarla birlikte birçok ilde 14 Ocak Çarşamba günü okullar tatil edildi.
İşte, kar tatili olan iller listesi...
Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildi.
Alınan karar kapsamında resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liseler, Mesleki Eğitim Merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetleri durduruldu. Valilikten yapılan açıklamada, eğitime ara verilen günlerde malul, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları, hamile kamu çalışanları ile çocuğu kreş, anaokulu, ilkokul veya özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.
Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Ardahan il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 14 Ocak Çarşamba günü ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Oluşması muhtemel olumsuzluklar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar için tedbir amacıyla; 14 Ocak Çarşamba günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal bölgedeki okullar ile taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bugün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.
Tunceli'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildi.
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı sonucu, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle, oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; 14 Ocak 2026 Çarşamba günü, ilimiz genelinde resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.
Yozgat Valiliği, olumsuz hava koşulları ve meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle muhtemel risklerin önüne geçmek amacıyla merkez ve 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi.
Afyonkarahisar Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, meteorolojiden alınan son verilere göre beklenen kar, kuvvetli rüzgar, don ve buzlanma nedeniyle Sinanpaşa, Başmakçı, Kızılören ve Bayat ilçe kaymakamlıklarınca değerlendirme yapıldığı belirtildi.
Paylaşımda, Sinanpaşa ilçe geneli, Başmakçı'da Çığrı, Ekinlik, Yukarıbeltarla ve Ovacık köyleri ile Kızılören'de Cerityaylası köyünden yapılan taşımalı eğitime 14 Ocak'ta bir gün ara verildiği bildirildi.
Bayat ilçesinin Köroğlubeli mevkisindeki köy okullarında eğitime ve taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedilen paylaşımda, belirtilen ilçe ve yerlerde görev yapan hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.
Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmi olarak eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde dün başlayan ve halen devam eden kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada Altınordu, Fatsa, Ünye, Çatalpınar, Gülyalı ve Perşembe ilçelerinde ise kısmi olarak eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğine dikkat çekilerek, "Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler aynı gün idari izinli sayılacaktır. Sağlık, güvenlik, 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir" denildi.
Trabzon'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar etkili oldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tonya, Şalpazarı ve Köprübaşı ilçelerinde tüm okullarda, Hayrat ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Öte yandan, kamu kurumlarında hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.
Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, alınan meteorolojik verilere göre hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesinin beklendiği, bu durumun il genelinde yoğun buzlanma ve don olaylarına yol açabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, don ve buzlanma nedeniyle özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ile trafik güvenliği açısından oluşabilecek risklerin göz önünde bulundurulduğu ifade edilerek, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur'an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı duyuruldu.
Bingöl'ün Karlıova, Adaklı ve Kiğı ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Kaymakamlıkların, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, ilçelerde yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek risklere karşı 3 ilçede resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 14 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği kaydedilen açıklamada, kamuda çalışan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 1 gün daha ara verildi.
Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, 13 Ocak Salı günü başlayan kar yağışının gece saatlerine kadar aralıklarla süreceğinin, düşen sıcaklıklarla birlikte özellikle sabah saatlerinde yoğun buzlanma görüleceğinin değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava şartlarının ulaşımda aksamalara neden olabileceği ifade edilerek, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 14 Ocak 2026 Çarşamba günü eğitime ara verildiği duyuruldu.
Valilik, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, malul, ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu veya ilkokula giden kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağını bildirdi.
Rize'nin İkizdere ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Rize'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreleri aştığı İkizdere ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Ocak 2026 Çarşamba günü eğitime bir süreyle ara verildiği duyuruldu.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı ve bazı riskli bölgelerdeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle 14 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, riskli bölge olarak belirtilen Taşyatak İlkokulu, Şehit İhsan Ünlütürk İlkokulu ve Ortaokulu, Dedeler İlkokulu, Yörükyeri İlkokulu, Taşağıl İlkokulu ile Ortaokulu'ndaki tüm öğrenciler için de eğitime ara verildiği kaydedildi.
Erzurum Valiliği, yoğun kar yağışı ile birlikte soğuk hava, don ve buzlanma ihtimaline karşı kent merkezinde okullara bir gün süreyle ara verdi.
Yapılan açıklamada, "İlimizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ile birlikte soğuk hava, don ve buzlanma ihtimali nedeniyle; 14.01.2026 Çarşamba günü Erzurum Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde bulunan resmî ve özel ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1(bir) gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları; zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur" denildi.
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ve Göksun ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, Ekinözü ve Göksun ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 14 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, her iki ilçede kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.
Yozgat'ta meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle muhtemel risklerin önüne geçmek amacıyla eğitime 1 gün ara verildi.
Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgilere göre ilimizde hava sıcaklığının -11 dereceye kadar düşeceği ve düşük hava sıcaklığına bağlı meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle muhtemel risklerin önüne geçmek amacıyla; Yozgat il merkezimiz ile birlikte Akdağmadeni, Çayıralan ve Çekerek ilçelerimizde 14 Ocak 2026 Çarşamba günü, özel öğretim okulları da dahil tüm kademedeki okullar ile tüm özel öğretim kurslarında/kurumlarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde; eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.
Öte yandan, kamuda çalışan engelli ve hamile personeller ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
Kastamonu'da kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle 3 ilçede taşımalı eğitime, 2 ilçede ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, Şenpazar, İnebolu ve Taşköprü ilçelerinde yarın taşımalı eğitim yapılamayacağı kaydedildi.
Küre ve Doğanyurt ilçelerinde ise yarın tüm okullarda eğitime ara verildi.
Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava şartları, don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.
Başkale Kaymakamlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "İlçemiz genelinde olumsuz hava koşulları ve oluşabilecek buzlanma ve don gibi riskler göz önünde bulundurularak, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştirTaşımalı eğitim kapsamı dışındaki öğrencilerimiz ise eğitim-öğretime devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
Sivas'ın 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.
Koyulhisar, Gürün, Kangal, Altınyayla ve Ulaş ilçelerinin kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, buzlanma ve don riski nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamalarda, taşıma merkezi olmayan okullarda eğitim ve öğretime devam edileceği ifade edildi.
Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son tahminlere göre Kars genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesi oluşacağı belirtildi.
Açıklamada, 14 Ocak Çarşamba günü il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Kars Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesabından öğrencilere yönelik yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Sevgili çocuklar, cuma günü alacağınız karne öncesi küçük bir mola. Bereketli kar yağışı nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü okulları tatil ediyoruz. Karın tadını çıkarın, dikkatli olun, üşütmeyin."
Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilerin değerlendirilmesi sonucu il genelinde olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.
Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı aktarılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde yarın eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği kaydedildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olanlar ile çocuğu kreş ve anaokuluna giden kadın personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde eğitim ve öğretim 14 Ocak 2026 Çarşamba günü devam edecektir. Ancak ilimizde etkisini sürdüren kar yağışı ve buna bağlı çığ riski nedeniyle, taşımalı eğitim kapsamında bulunan öğrencilerimiz 14 Ocak 2026 Çarşamba günü 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, hava muhalefeti nedeniyle şehir merkezi veya kırsal alan ayrımı olmaksızın eğitim kurumlarına ulaşmakta zorluk yaşayan veya yaşayacak olan öğrencilerimiz de 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır." denildi.
Konya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Akşehir, Bozkır, Halkapınar, Hadim, Sarayönü ve Güneysınır ilçelerinde tüm kademelerde, Ilgın, Hüyük ve Taşkent'te ise taşımalı kapsamındaki okullarda, merkez Selçuklu ilçesine bağlı 3 mahallede eğitime bir gün ara verildi.
Akşehir, Bozkır, Halkapınar, Hadim, Sarayönü ve Güneysınır kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede olumsuz hava etkisini sürdürüyor.
Yoğun kar yağışı, buzlanma, don ve tipi nedeniyle 6 ilçedeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.
Ayrıca bu ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Ilgın, Hüyük ve Taşkent kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre ise yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Olumsuz hava koşulları göz önünde bulundurularak ilçedeki taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Merkez Selçuklu ilçesine bağlı Başarakavak, Tepekent ve Sızma mahallelerinde de eğitime ara verildiği açıklandı.
Elazığ'ın iki ilçesinde olumsuz hava şartlarından dolayı taşımalı eğitime ara verildi.
Elazığ'da dün başlayan ve bazı bölgelerde etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Keban ve Sivrice ilçelerinde çarşamba günü taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Sivrice Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Sivrice ilçemizde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, taşımalı eğitim kapsamındaki servis güzergahlarından gelen öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
Keban Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise, "İlçemizde olumsuz hava şartlarını ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Karaman'ın Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde beklenen buzlanma ve don riski nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verileceği belirtildi.
Açıklamada, her iki ilçede kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.
Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 1 ilçede eğitime ara verildi, 15 ilçede ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda öğrenim gören öğrencilerin yarın izinli sayılacağı bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Ayvacık ilçesindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, 19 Mayıs, Asarcık, Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, İlkadım, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda yarın eğitim yapılmayacağı, bu öğrencilerin izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.
Niğde'de beklenen buzlanma ve don nedeniyle Çamardı ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.
Çamardı Kaymakamlığı, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak beklenen buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanabileceği uyarısında bulundu. Kaymakamlık kararı ile bu nedenle, ilçe genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.
Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim ve köy okullarında eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre; ilimiz genelinde yarın yoğun ve kuvvetli kar yağışı ile birlikte, hava sıcaklıklarının düşmesi ve aşırı soğuklara bağlı olarak buzlanma riski bulunmaktadır. Öğrenci ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak 14 Ocak 2026 Çarşamba günü Bitlis il genelinde taşımalı eğitim veren okullar ile köy okullarına eğitim-öğretime bir 1 gün süre ile ara verilmiştir." denildi.
Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yarın il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği bildirildi.
Açıklamada, oluşabilecek buzlanma riski dikkate alınarak tüm okullar, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.
Ayrıca, hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.