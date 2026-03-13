Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Yasa dışı bahse 'Paymix' operasyonu: 8 şüpheli yakalandı!
Giriş Tarihi: 13.03.2026 10:01 Son Güncelleme: 13.03.2026 10:09

SON DAKİKA... Yasa dışı bahse 'Paymix' operasyonu: 8 şüpheli yakalandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahse yönelik yürütülen operasyonda, yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı sağladığı belirlenen şebeke çökertildi. Pentech Bilişim ve Beluza Yazılım’a TMSF kayyım olarak atanırken, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, 6 Mart'ta düğmesine basılan "Paymix" operasyonunda ele geçirilen dijital verilerle başladı.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, bugün sabah saatlerinde Bursa merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, bahis çetesiyle bağlantılı olduğu belirlenen 8 şüpheliyi kıskıvrak yakalandı.

TEKNİK ALTYAPI SAĞLADILAR
Paymix operasyonundan ele geçirilen materyallerin incelenmeleri sonucunda, yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı sağladığı tespit edilen Pentech Bilişim Teknolojileri'ne ve Beluza Yazılım'a TMSF kayyım olarak atandı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla şebeke üyelerine ait 10 adet taşınmaz, 5 lüks araç ve şüphelilerin tüm banka hesaplarına el konuldu.

