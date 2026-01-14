SON DAKİKA... Yediği elma sonu oldu! Güvenlik görevlisi Nazmiye Yarbaşı Esen’den acı haber!

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Esen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Nazmiye Yarbaşı Esen, ikindi vakti son yolculuğuna uğurlanarak, Kozlu ilçesi Tuğlaharmanı Çavdar Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kozlu Askeri Tepe Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.