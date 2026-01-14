Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Yediği elma sonu oldu! Güvenlik görevlisi Nazmiye Yarbaşı Esen'den acı haber!
SON DAKİKA... Yediği elma sonu oldu! Güvenlik görevlisi Nazmiye Yarbaşı Esen'den acı haber!

SON DAKİKA... Zonguldak'ta güvenlik görevlisi Nazmiye Yarbaşı Esen elma yediği sırada nefes borusuna parça kaçması sonucu fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde güvenlik personeli olarak görev yapan Nazmiye Yarbaşı Esen, evinde elma yediği sırada boğazına parça kaçması sonucu nefessiz kaldı.

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Esen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Nazmiye Yarbaşı Esen, ikindi vakti son yolculuğuna uğurlanarak, Kozlu ilçesi Tuğlaharmanı Çavdar Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kozlu Askeri Tepe Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

