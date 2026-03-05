SON DAKİKA… Yemek yedi, ısındı, televizyon bile izledi! Kayseri’deki hırsız güvenlik kamerasına böyle yakalandı: Daha 15 yaşında!

"BU 6'NCI GÜN! 6 GÜNDÜR ÜST ÜSTE GİRİYOR..."

Kafe sahibi Yalçın Kaya, "Bu 6'ncı gün. 6 gündür üst üste giriyor. 2 kere şikayetçi oldum. Polislerden rica ettim. İlk gün kasayı boşaltmış. Yukarıda yatmış. Isıtıcıyı açmış. İkinci günden sonra kasaya para bırakmadım zaten. Ondan sonra da her gün giriyor. Yiyip içiyor, yatıyor. Öğlene doğru gidiyor. Yurtta kalıyormuş zaten. Zararımız fazla yok. 2 bine yakın var. Kasada bıraktığım bozuk parayı almış gitmiş. Çeşitli saatlerde geliyor. Ne zaman denk gelirse. Dün geldiğinde televizyon izlemiş. Bugün dükkanı kapattıktan sonra oturdum üst katta, kendim bekledim. Gelince de yakaladım. Polislere teslim ettim" dedi.