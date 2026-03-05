Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Yemek yedi, ısındı, televizyon bile izledi! Kayseri’deki hırsız güvenlik kamerasına böyle yakalandı: Daha 15 yaşında!
SON DAKİKA… Kayseri’de 15 yaşındaki A.B. 6 gündür girdiği kafede, kasadan para alıp, yemek yedi. Bir süre ısındı hatta televizyon bile izledi! İş yeri sahibi tarafından yakalanıp polise teslim edilen hırsızın rahat tavırları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Birkan Sokak'taki kafe sahibi Yalçın Kaya, 5 gün önce iş yerinden yaklaşık 2 bin TL'lik hırsızlık yapılması üzerine polise başvurdu. Kaya'nın iş yerine aynı hırsız çeşitli zamanlarda girmeye devam etti.

Bunun üzerine saat 01.00 sıralarında, iş yerinde bekleyen Yalçın Kaya, kafeye giren A.B.'yi suçüstü yakaladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. A.B., ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

"BU 6'NCI GÜN! 6 GÜNDÜR ÜST ÜSTE GİRİYOR..."

Kafe sahibi Yalçın Kaya, "Bu 6'ncı gün. 6 gündür üst üste giriyor. 2 kere şikayetçi oldum. Polislerden rica ettim. İlk gün kasayı boşaltmış. Yukarıda yatmış. Isıtıcıyı açmış. İkinci günden sonra kasaya para bırakmadım zaten. Ondan sonra da her gün giriyor. Yiyip içiyor, yatıyor. Öğlene doğru gidiyor. Yurtta kalıyormuş zaten. Zararımız fazla yok. 2 bine yakın var. Kasada bıraktığım bozuk parayı almış gitmiş. Çeşitli saatlerde geliyor. Ne zaman denk gelirse. Dün geldiğinde televizyon izlemiş. Bugün dükkanı kapattıktan sonra oturdum üst katta, kendim bekledim. Gelince de yakaladım. Polislere teslim ettim" dedi.

KAFEDE TELEVİZYON İZLEDİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan A.B.'nin kafeye girdiği ve televizyon izlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, A.B.'nin çeşitli zamanlarda kafe kapandıktan sonra iş yerine girdiği, televizyon izlediği anlar yer aldı.

