Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Yer Adana! Yol verme kavgasında motokuryeyi yüzünden, bacağından ve kalçasından bıçakladılar: Dehşet anları kamerada!
Giriş Tarihi: 2.12.2025 08:47 Son Güncelleme: 2.12.2025 09:06

SON DAKİKA... Yer Adana! Yol verme kavgasında motokuryeyi yüzünden, bacağından ve kalçasından bıçakladılar: Dehşet anları kamerada!

SON DAKİKA... Adana'da kimliği belirsiz hafif ticari araç sürücüsü ile yanındaki kişi, yol verme kavgasında motokurye Zeynel Yalçın'a saldırdı! Yüzünden, bacağından ve kalçasından bıçaklanan Yalçın "Beni ölüme terk ettiler" diyerek yaşadığı kabusu anlattı. Dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.

DHA Yaşam
SON DAKİKA... Yer Adana! Yol verme kavgasında motokuryeyi yüzünden, bacağından ve kalçasından bıçakladılar: Dehşet anları kamerada!

Olay, 29 Kasım Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Paket siparişini teslim etmek için yola çıkan motokurye Zeynel Yalçın, iddiaya göre trafikte yol verme nedeniyle plakası henüz tespit edilemeyen hafif ticari aracın sürücüsü ile tartıştı. Daha sonra yolun sağına çektikleri araçlarından inen iki sürücü, yol ortasında kavga etmeye başladı.

YÜZÜNDEN, BACAĞINDAN, KALÇASINDAN...

Kavga sırasında kimliği belirsiz hafif ticari araç sürücüsü ve yanındaki kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Yalçın, yüzünden, bacağından ve kalçasından yaralandı. Şüpheliler, daha sonra hafif ticari araca binerek olay yerinden kaçtı.

Olay anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Yalçın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trafik kavgasında motokurye 3 yerinden bıçaklanarak yaralandı! Olay anı kamerada | Video

YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI: BENİ ORADA ÖLÜME TERK ETTİLER

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Yalçın, yaşadıklarını anlattı. İki kişinin saldırısına uğradığını ifade eden Yalçın, " 3 yerimden bıçaklandım; bacağımdan, kalçamdan ve gözümün üstünden. Saldırganlar, bu hamleyi yaptıktan sonra araçlarına binip, kaçıp gittiler, beni orada ölüme terk ettiler. Yüksek derecede kan kaybettim ve saldırganlar ne teslim oldu, ne de belirlenebildi.

Bir gün hastanede kaldım, vücudumda 15 dikiş var. Devletimize güveniyorum, bir an önce bu kişilerin bulunmasını ya da kendilerinin teslim olmasını istiyorum. Yoksa bunlar, ilerleyen vakitlerde cesaret alıp, başka insanlara da aynı şeyi yapabilirler. 3 gündür çalışamıyorum, doktorların söylediğine göre bir aydan daha uzun zaman çalışamayacakmışım" dedi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... Yer Adana! Yol verme kavgasında motokuryeyi yüzünden, bacağından ve kalçasından bıçakladılar: Dehşet anları kamerada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz