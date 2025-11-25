Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Yer bu kez Bursa! Kantinden profiterol yiyen 8 öğrenci fenalaştı: Hepsinin tarihi geçmiş!
Giriş Tarihi: 25.11.2025 09:26 Son Güncelleme: 25.11.2025 09:27

SON DAKİKA... Yer bu kez Bursa! Kantinden profiterol yiyen 8 öğrenci fenalaştı: Hepsinin tarihi geçmiş!

Bursa'da bir okulun kantininden profiterol tatlısı tüketen 8 öğrenci fenalaştı. Öğrenciler hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler kantinde inceleme yaparken profiterollerin son kullanma tarihinin geçtiği ortaya çıktı.

İHA Yaşam
SON DAKİKA... Yer bu kez Bursa! Kantinden profiterol yiyen 8 öğrenci fenalaştı: Hepsinin tarihi geçmiş!

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul kantininde satılan profiterolleri yiyen bazı öğrenciler, kısa süre içinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikâyetleri yaşamaya başlayınca öğretmenler durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi.

Okula giden 112 Acil Servis ekipleri, şikayeti olan 8 öğrenciye okulda yaptığı ilk müdahalelerin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanelerde tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Olayın ardından büyük endişe yaşayan veliler okula ve hastanelere akın etti. 8 öğrencinin ailesi, polis merkezine gidip şikâyetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... Yer bu kez Bursa! Kantinden profiterol yiyen 8 öğrenci fenalaştı: Hepsinin tarihi geçmiş!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz