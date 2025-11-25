SON DAKİKA... Yer bu kez Bursa! Kantinden profiterol yiyen 8 öğrenci fenalaştı: Hepsinin tarihi geçmiş!

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul kantininde satılan profiterolleri yiyen bazı öğrenciler, kısa süre içinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikâyetleri yaşamaya başlayınca öğretmenler durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi.