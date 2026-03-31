Olay, 28 Mart Cumartesi günü akşam saatlerinde Eyüpsultan Alibeyköy Morgül sokakta bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kapısı açık kalan apartmana giren bir hırsız daire önünde bulunana ayakkabıları incelemeye başladı.
Beğendiği ayakkabıları çuval gibi yaptığı montunun içine koyarak kaçtı. Yaklaşık 8 çift ayakkabı çalan hırsız güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
SON DAKİKA... Yer İstanbul! Montunu çuval yaptı tam 8 çift ayakkanı çaldı: O anlar kamerada!