3 çocuk babası olan Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği bilgisi son dakika olarak verildi. Unutulmaz filmleri ile Türk sinemasına damga vuran isim yediden yetmişe herkesin sevdiği bir oyuncu olarak tanınmaktadır. Cüneyt Arkın'ın vefat haberi sonrası eşi Betül Arkın hakkında araştırmalar da başlamış oldu. Peki; Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına damga vuran ünlü oyuncu 85 yaşındaki Cüneyt Arkın, hayatını kaybetti. Evinde rahatsızlandığı ve kaldırıldığı Beşiktaş'taki özel bir hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan ünlü oyuncu 1937 yılında Eskişehir'de doğdu.
3 ÇOCUK BABASIYDI
İlk evliliğini 1964 yılında Güler Mocan ile yapan Cüneyt Arkın'ın bu evliliğinden kızı Filiz doğdu. Evliliği kısa süren ünlü oyuncu, 1970 yılında Betül Işıl ile evlendi. Bu evliliğinden de Murat ve Kaan dünyaya geldi.
UNUTULMAZ FİLMLERDE OYNADI
Unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına damga vuran Cüneyt Arkın, yediden yetmişe herkesin sevdiği bir oyuncu haline geldi.
CÜNEYT ARKIN KİMDİR?
Asıl mesleği olan doktorluğu bırakarak 1963 yılında oyunculuğa başlayan Arkın, oyunculuğun dışında karete ile ilgilendi.Avantür filmlerin ünlü oyuncusu Cüneyt Arkın 300'den fazla filmde rol aldı. Filmlerinin bir kısmında yapımcı ve yönetmen olarak da çalıştı. İki oğlu olan ünlü oyuncu Türk Sineması'na Artist Dergisi'nin açtığı bir yarışma ile girdi. 1999yılında 36. Antalya Film Şenliği'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" aldı. Bunun dışında 1969 ve 1976'da Antalya Film Şenliği ve 1972'de Adana Altın Koza Film Şenliği'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini aldı.
Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan Türk Sineması'nın ünlü jönü,1937 yılında Eskişehir'de doğdu. Çocukluğu çiftlikte geçti. Daha sonraEskişehir Necatibey İlkokulu'na gitti. Çocukluğunda en sevdiğihikayeler menkıbelerdi.Battal Gazi, Köroğluhikayeleri ile büyüdü.Eskişehir Lisesi'ne devam ettiği dönemde hikayeler yazıyor ve bunları dergilere gönderiyordu.
CÜNEYT ARKIN DOKTORDU
İstanbul'a giderek tıp fakültesi sınavlarına girdi ve kazandı. Tıp eğitimine devam ederken İstanbul'daki arkadaşlarıyla "Erek" adlı bir dergi çıkarttı. Dergide şiirleri ve hikayeleri yer alıyordu. 1957 yılında Cemal Süreyya ile tanıştı ve öykülerini değerlendirerek onu "Pazar Postası"na gönderdi.
1963 yılında "Artist" dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girdi ve birinci oldu. Ertesi yıl filmlerde küçük roller almaya başlamıştı. Tıp fakültesini bitirmesinin ardından Eskişehir'e döndü.
1963 yazında Halit Refiğ ile "Şafak Bekçileri" adlı filmin çekimleri sırasında tanıştı. 1. Hava Üssü'nde jet savaş pilotlarının yaşamı ile ilgili bir film çeken Halit Refiğ, o sırada Hava Kuvvetleri'nde doktor olarak yedek subaylığını yapan Cüneyt Arkın'a filmdeki rollerden birini teklif etti. Ancak yönetmelikler yüzünden bu filmde rol alamadı. Aynı yılın sonbaharında Halit Refiğ "Gurbet Kuşları" adlı filmin çekimlerine hazırlanırken askerliğini bitiren Cünety Arkın filmde rol aldı. Gazeteci Vecdi Benderli, Cüneyt Gökçer'den Cüneyt; Ramazan Arkın'dan Arkın isimlerini alıp birleştirerek "Cüneyt Arkın" ismini yarattı.
Başta romantik roller oynayan genç oyuncunun daha sonra hareketli sahnelere yatkınlığı dikkat çekti. İstanbul'a gelen sirklerde çalışanlardan akrobatik hareketler öğrendi. Burada kazandığı becerilerini Malkoçoğlu tarzı, kılıçlı ve atlı sahnelerde kullandı.
70li yıllara gelindiğinde Türkiye'nin en tanınan oyuncularından biri olmuştu. İtalya'da da ilgi gördü. "John Arkin" adıyla tanındı. Ancak dil sorunu yüzünden fazla tanınamadı. Ünlü yönetmen Halit Refiğ'e göre John Wayne, Burt Lancaster seviyesinde bir oyuncuydu. Yurtdışına açılabilseydi dünyaca tanınacak bir oyuncu olabilirdi.
Sosyal içerikli filmlerde de rol aldı ancak en çok tanınması Malkoçoğlu serisiyle oldu. 1982 yılında çektiği "Dünyayı Kurtaran Adam" adlı filmiyle dünya sinema tarihindeki en kötü 100 film arasına girmeyi başardı. 1992 yılında televizyonun yükselişiyle dizi oyunculuğu yapmaya başladı.
Cüneyt Arkın, Güler Mocan ile 1964 yılında evlendi. 1968 yılında boşandı. Filiz (d.1966) adında kızı oldu.
Betül Işıl Cüreklibatur ile yaptığı ikinci evliliğinden Kaan ve Murat adlarında iki oğlu var.
"Polis"(1992), "Zirvedekiler"(1993), "Merhamet"(1993), "Bizim Ev"(1995) gibi dizilerin ardından 1998 yılında "Gülün Bittiği Yer" adlı filmde oynadı. Ardından2000 yılında yönetmenliğini yaptığı "Oğulcan"ı çekti. "Köpek"(2005) ve "Serseri"(2003) adlı dizilerde çalıştıktan sonra 2006 yılında "Dünyayı Kurtaran Adam"ın devamı olan "Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu" adlı filmde rol aldı.
2014 yılında Orçun Benli'nin senaryosunu yazıp yönettiği "Gulyabani" filmindeDeniz Uğur, Ceyda Ateş, Melike Öcalan, Didem Balçın, Mustafa Üstündağ,Hasan Küçükçetin, Kenan Ece, Cüneyt Arkın, Perihan Savaş, Merve Oflazgibi oyuncular rol almıştır.
Ödülleri :
1999 - 36. Antalya Film Şenliği - Yaşam Boyu Onur Ödülü
1976 - 13. Antalya Film Şenliği - En İyi Erkek Oyuncu (Mağlup Edilemeyenler)
1972 - 4. Adana Altın Koza Film Şenliği - En iyi Erkek Oyuncu (Yaralı Kurt)
1969 - 6. Antalya Film Şenliği - En İyi Erkek Oyuncu (İnsanlar Yaşadıkça)
1969 - 6. Antalya Film Şenliği - En İyi 3. Film (İnsanlar Yaşadıkça)
BETÜL CÜREKLİBATIR KİMDİR?
Betül Cüreklibatır Türk sinema oyuncusu ve hostes. Türk Yeşilçam Sineması'nın jönü Cüneyt Arkın'ın ikinci evliliğinden olan eşidir. Cüneyt Arkın'ın eski yani ilk eşi doktor Güler Mocan'dır. Cüneyt Arkın'ın ilk evliliğinden de Filiz Cüreklibatır adında bir kızı ve Defne isminde bir de torunu vardır. Betül Cüreklibatır Cüneyt Arkın'ın Kaan Cüreklibatır ve Murat Cüreklibatır adında iki oğlu bulunmaktadır. Betül Cüreklibatır'ın oğlu Murat Cüreklibatır da oyuncudur. Betül Cüreklibatır ve çocuklarının soyadının Akın olmasının nedeni sinema oyuncusu Cüneyt Arkın gerçek adı ve soyadının Fahrettin Cüreklibatır olmasıdır. Aynı zamanda Betül Cüreklibatır evlenmeden önceki kızlık soyadı ise Betül Işıl'dır.
Betül Cüreklibatır ve Cüneyt Arkın'ın bu evliliklerinden Kaan Cüreklibatır ve Murat Cüreklibatır adında iki oğlu dünyaya geldi.
Betül Cüreklibatır dizi ve filmleri
1981 Önce Hayaller Ölür Sinema Filmi
1979 Vatandaş Rıza Sinema Filmi
1978 Şişeler Sinema Filmi