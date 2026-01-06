SON DAKİKA: Yine sıcak su torbası yine facia! "Karnıma koyduktan 3 dakika sonra..."

UZMANINDAN KRİTİK UYARI: CAM KAVANOZ DAHA TEHLİKELİ!

Hastanın tedavisini gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, kış aylarında bu tarz vakaların arttığına dikkat çekti. Çil, sadece sıcak su torbalarının değil, halk arasında yaygın olan cam kavanoza sıcak su koyma alışkanlığının da büyük risk taşıdığını belirtti. Cam patlamalarında hem ağır yanıklar hem de derin kesik yaralanmalarının meydana geldiğini vurguladı.

SICAK SU TORBASI KULLANIRKEN BU HATALARI YAPMAYIN!

Prof. Dr. Yakup Çil, kalıcı hasarları önlemek için dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı: Sıcak su torbalarının bir son kullanma tarihi vardır. Yıllarca kullanılan eski ve yıpranmış torbalar patlamaya çok müsaittir. Torbanın içine asla kaynar (100°C) su konulmamalıdır. Suyun biraz ılıtılmış olması gerekir. Torbayı doldurduktan sonra mutlaka içindeki havası alınmalıdır. Torba doğrudan cilde veya iç çamaşırı içine değil, mutlaka bir havluya sarılarak veya kıyafet üstünden uygulanmalıdır.