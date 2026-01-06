SON DAKİKA: Yine sıcak su torbası yine facia! "Karnıma koyduktan 3 dakika sonra..."

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan 28 yaşındaki Deniz Turhan, karın ağrısını dindirmek amacıyla hazırladığı sıcak su torbasını karnına koyduktan sadece 3 dakika sonra büyük bir şok yaşadı. Torbanın patlamasıyla kaynar sular vücuduna boşalan Turhan, yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı:"Havasını aldım ama su çok kaynardı. Torba yaklaşık 6-7 yıllıktı. Bir anda sıcaklık hissettim, ne olduğunu anlamadım. O kadar acılı bir süreç ki, artık kesinlikle kullanmayacağım."
UZMANINDAN KRİTİK UYARI: CAM KAVANOZ DAHA TEHLİKELİ!
Hastanın tedavisini gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, kış aylarında bu tarz vakaların arttığına dikkat çekti. Çil, sadece sıcak su torbalarının değil, halk arasında yaygın olan cam kavanoza sıcak su koyma alışkanlığının da büyük risk taşıdığını belirtti. Cam patlamalarında hem ağır yanıklar hem de derin kesik yaralanmalarının meydana geldiğini vurguladı.
SICAK SU TORBASI KULLANIRKEN BU HATALARI YAPMAYIN!
Prof. Dr. Yakup Çil, kalıcı hasarları önlemek için dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı: Sıcak su torbalarının bir son kullanma tarihi vardır. Yıllarca kullanılan eski ve yıpranmış torbalar patlamaya çok müsaittir. Torbanın içine asla kaynar (100°C) su konulmamalıdır. Suyun biraz ılıtılmış olması gerekir. Torbayı doldurduktan sonra mutlaka içindeki havası alınmalıdır. Torba doğrudan cilde veya iç çamaşırı içine değil, mutlaka bir havluya sarılarak veya kıyafet üstünden uygulanmalıdır.
YANIK DURUMUNDA İLK MÜDAHALE NASIL OLMALI?
Eğer sıcak su torbası patlarsa, hasarı minimize etmek için saniyelerle yarışmanız gerekir. Prof. Dr. Çil'e göre yapılması gerekenler: Kıyafetleri Hızla çıkarın çünkü sıcak suyun emildiği kıyafetler vücutta kaldığı sürece yanığın derecesini artırır. Bölgeyi hemen oda sıcaklığında (çok soğuk olmayan) suyla soğutun.Vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Erken müdahale, yanığın 3. dereceye (en derin seviye) ulaşmasını engelleyebilir. Özellikle diyabet hastalarının veya his kaybı yaşayan kişilerin sıcak su torbası kullanırken çok daha dikkatli olması gerekiyor; çünkü bu kişiler yanığı hissetmedikleri için yaralanma çok daha derin olabiliyor.