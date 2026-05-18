SON DAKİKA | Yine TikTok yine rezalet: Canlı yayında dayak skandalı!
SON DAKİKA | TikTok canlı yayını sırasında yine bir rezalete imza atıldı. Platform üzerinden yayın açan şahıs, yayın esnasında yanındaki kadını darbetti. Denizli’de yaşanan skandal kısa sürede tepki topladı.
TikTok rezaletine bir yenisi daha eklendi. Denizli'de yaşadığı belirlenen @montnax5 kullanıcı isimli şahıs mutfakta yaptıkları yayın esnasında yanında bulunan kadın ile tartışmaya başladı. Şahsın yanındaki kadını darp ettiği anlar kan dondurdu.
TEPKİ GÖSTERENLERİ HİÇ UMURSAMADI
Yaşanan olayın ardından yayını durdurmayan şüpheli şahsın, tepki gösterenlere ise 'sizi ilgilendirmez' dediği anlar şaşkınlık yarattı.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Sosyal medya üzerinden yayınlanan rezaletlere bir yenisi daha eklenirken, tepkiler ise çığ gibi büyüdü.