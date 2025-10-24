Son dakika | Yolyemezler Çetesi’ne ’yasadışı bahis’ operasyonu: 51 şüpheli için gözaltı kararı

Son dakika haberi: Yolyemezler Çetesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Toplam 51 şüpheliye yönelik olarak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca arama, elkoyma, yakalama ve gözaltı talimatı verildi.

1.5 MİLYAR TL'LİK YASA DIŞI BAHİS HACMİ!

M.S.A'nın liderliğindeki suç örgütünün 2024-2025 yıllarındaki işlem hacmi 1.5 milyar TL'ye yaklaşan yasadışı bahis oynatma eylemine dair kuvvetli suç şüphesinin ardından harekete geçildi.