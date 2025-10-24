Haberler Yaşam Haberleri Son dakika | Yolyemezler Çetesi'ne 'yasadışı bahis' operasyonu: 51 şüpheli için gözaltı kararı
Son dakika haberi... Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Yolyemezler Çetesi olarak bilinen M.S.A'nın liderliğindeki suç örgütüne yönelik yasadışı bahis operasyonu düzenledi. Toplam 51 şüpheliye yönelik arama, elkoyma yakalama ve gözaltı talimatı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Yolyemezler Çetesi olarak bilinen M.S.A'nın liderliğindeki suç örgütüne yönelik yasadışı bahis operasyonu düzenledi.

1.5 MİLYAR TL'LİK YASA DIŞI BAHİS HACMİ!

M.S.A'nın liderliğindeki suç örgütünün 2024-2025 yıllarındaki işlem hacmi 1.5 milyar TL'ye yaklaşan yasadışı bahis oynatma eylemine dair kuvvetli suç şüphesinin ardından harekete geçildi.

Dördü farklı suçlardan cezaevinde tutuklu, birden fazla ikameti bulunan toplam 51 şüpheliye yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca arama, elkoyma, yakalama ve gözaltı talimatı verildi.

