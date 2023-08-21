Son dakika: Yozgat’ta yolcu otobüsü şarampole uçtu! 11 kişi hayatını kaybetti

Son dakika... Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu. Kaza D-200 karayolu Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana geldi.

11 CAN KAYBI 16 YARALI

Yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole uçtu. İlk belirlemelere göre kazada 11 yolcu hayatını kaybetti, 16 yolcu ise yaralandı. Yaralanın olduğu kazada yaralılar ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, ilk belirlemelere göre otobüste 27 yolcunun bulunduğunu, 11 kişinin öldüğünü, 16 kişinin ise yaralandığını açıkladı.