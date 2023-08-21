Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu! 11 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 21.8.2023 01:25 Son Güncelleme: 21.8.2023 01:37

Son dakika: Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu! 11 kişi hayatını kaybetti

Son dakika... Yozgat'ta korkunç kaza! Yolcu otobüsü şarampole uçtu. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, ilk belirlemelere göre otobüste 27 yolcunun bulunduğunu, 11 kişinin öldüğünü, 16 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Son dakika: Yozgat’ta yolcu otobüsü şarampole uçtu! 11 kişi hayatını kaybetti

Son dakika... Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu. Kaza D-200 karayolu Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana geldi.

11 CAN KAYBI 16 YARALI

Yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole uçtu. İlk belirlemelere göre kazada 11 yolcu hayatını kaybetti, 16 yolcu ise yaralandı. Yaralanın olduğu kazada yaralılar ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, ilk belirlemelere göre otobüste 27 yolcunun bulunduğunu, 11 kişinin öldüğünü, 16 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

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Son dakika: Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu! 11 kişi hayatını kaybetti
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