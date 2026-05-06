SON DAKİKA | Yunanistan açıklarında kargo gemisi battı: Mürettebatın 8’i Türk!

Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatından yapılan açıklamada, Andros adası açıklarında bir kargo gemisinin battığı ifade edildi. Gemideki 9 mürettebat üyesinin tamamının kurtarıldığı aktarıldı. Geminin batma nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.



MÜRETTEBATIN 8'İ TÜRK

Yunan medyasının liman yetkililerine dayandırdığı haberlere göre Arnavutluk'tan Ukrayna'ya yaklaşık 8 bin ton soda külü taşıyan Vanuatu bandıralı kargo gemisi, Andros Adası'nın kuzeyinde kayalara çarptı. Gövdesinde ciddi hasar oluşan gemi su almaya başladı ve daha sonra battı. Gemideki 9 mürettebat üyesinden 8'inin Türk, 1'inin Azerbaycanlı olduğu belirtildi. Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı operasyonuyla 9 denizcinin tamamı kurtarıldı. Mürettebat üyelerinden 2'si Sahil Güvenlik devriye botu tarafından sudan kurtarılırken, 7 kişi ise kıyı şeridinin tehlikeli, kayalık bir bölümünden güvenli bir şekilde tahliye edildi. Kurtarılan denizcilerin adanın limanına götürüldüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör