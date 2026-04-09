SON DAKİKA... Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve test olan şarkıcı Yusuf Güney serbest bırakılmıştı. Güney'in uyuşturucu test sonucu ise pozitif çıkmıştı.



SON DAKİKA: Yusuf Güney gözaltına alındı! Uyuşturucu etken maddeyi özendirici açıklamalar yapmıştı... | Video

UYUŞTURUCU ETKEN MADDE BULUNAN ÇAYI ÖZENDİRİCİ AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Astral seyahatlerle ilgili açıklamalarda gündemdeki yerini koruyan Yusuf Güney, bir başka açıklaması nedeniyle gözaltına alındı. İçerisinde uyuşturucu madde etken maddesi bulunan çayı özendirici açıklamalarda bulunan şarkıcı Yusuf Güney "Uyuşturucuya özendirme" suçundan gözaltına alındı.