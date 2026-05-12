Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Yusuf güney tahliye edildi
Giriş Tarihi: 12.05.2026 10:48 Son Güncelleme: 12.05.2026 11:02

SON DAKİKA... Yusuf güney tahliye edildi

'Ayahuska Çayı'na özendirici ifadeler kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Yusuf Güney, hakkında uygulanan 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Güney, dijital platformdaki bir yayında kullandığı ifadeler nedeniyle 9 Nisan'da tutuklanmıştı

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA... Yusuf güney tahliye edildi
  • ABONE OL

Dijital platformdaki bir yayında 'Ayahuska Çayı'na özendirici ifadeler kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Yusuf Güney, 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edildi.

ÇAYA ÖZENDİRDİĞİ GEREKÇESİYLE TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir dijital platformda yayınlanan programa katılan Yusuf Güney'in 'Ayahuska Çayı'na özendirici ifadeler kullandığını tespit etti.

Yapılan incelemelerde, 'Ayahuska Çayı' içerisinde bulunan DMT maddesinin, yasaklı maddeler arasında yer aldığı belirlendi. Çalışmaların devamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Yusuf Güney 9 Nisan'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE

Güney'in, 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesine karar verildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... Yusuf güney tahliye edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA