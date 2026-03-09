SON DAKİKA: Zonguldak’ta 18 yıllık sır perdesi aralandı: ’Kirpi Ahmet’ cinayetinde korkunç detaylar! Cesedi çuval içinde...

Zonguldak'ta 2010 yılında Ulutan Barajı'nda suların çekilmesi, yıllardır süren bir gizemi kısmen aydınlatmıştı. Bir balıkçı tarafından kıyıda bulunan insan kemikleri, yapılan DNA testleri sonucunda 2008'den beri kayıp olan 5 çocuk babası Ahmet Yılmaz'a ait çıkmıştı. Ancak o dönem yapılan incelemelerde cinayete dair somut bir iz bulunamadığı gerekçesiyle dosya rafa kaldırılmıştı.