SON DAKİKA: Zonguldak’ta 18 yıllık sır perdesi aralandı: ’Kirpi Ahmet’ cinayetinde korkunç detaylar! Cesedi çuval içinde...

Zonguldak'ta 2010 yılında Ulutan Barajı'nda suların çekilmesi, yıllardır süren bir gizemi kısmen aydınlatmıştı. Bir balıkçı tarafından kıyıda bulunan insan kemikleri, yapılan DNA testleri sonucunda 2008'den beri kayıp olan 5 çocuk babası Ahmet Yılmaz'a ait çıkmıştı. Ancak o dönem yapılan incelemelerde cinayete dair somut bir iz bulunamadığı gerekçesiyle dosya rafa kaldırılmıştı.
ÇETE İTİRAFIYLA DOSYA YENİDEN AÇILDI
Yıllardır "faili meçhul" olarak bekleyen dosyayı, 2023 yılında bir suç örgütü davasındaki şoke eden itiraf değiştirdi. Bir sanığın, Ahmet Yılmaz'ın infaz edildiğine dair duyumlarını anlatması üzerine savcılık harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılında dosyayı devralarak adeta iğneyle kuyu kazdı. 20 kişinin ifadesi alınırken, şüphelilerin geçmişte cezaevinden birbirlerine gönderdikleri şifreli not pusulaları tek tek deşifre edildi.
"İSTANBUL'DA YAŞIYOR" DİYEREK HEDEF ŞAŞIRTMIŞLAR
Soruşturma derinleştikçe, cinayeti işleyenlerin soğukkanlı planları da ortaya çıktı. Şüphelilerin, Ahmet Yılmaz'ın öldüğünü gizlemek için emniyete "Onu İstanbul'da gördüm, otelde kalıyor, ondan uyuşturucu aldım" şeklinde sahte beyanlarda bulunduğu tespit edildi. Yıllarca süren bu yalan zinciri, polisin teknik takibi ve HTS kayıtlarını incelemesiyle paramparça oldu.
İHANET Mİ, İHBAR KORKUSU MU?
Cinayetin nedeni ise hala gizemini koruyor. İddianamede iki farklı ihtimal üzerinde duruluyor: Ahmet Yılmaz'ın, dahil olduğu çetenin hırsızlık işlerini ihbar edeceği korkusu ve şüphelilerden Emircan İ.'nin iddiasına göre; maktulün eşi ile çete üyelerinden biri arasındaki ilişki sebebiyle çıkan tartışma.
ÖNCE KAÇAK OCAK, SONRA BARAJ
Korkunç infazın detayları kan dondurdu. 1 Kasım 2008'de araçla gezintiye çıkarılan Yılmaz'ın, otomobil içerisinde boğularak öldürüldüğü belirlendi. Katil zanlılarının cesedi bir çuvala koyarak önce terk edilmiş bir kaçak kömür ocağına sakladıkları, daha sonra yakalanma korkusuyla buradan alıp baraj gölüne attıkları ortaya çıktı.
MÜEBBET HAPİS İSTEMİ
Olayla ilgili gözaltına alınan ve aralarında örgüt liderlerinin de bulunduğu 4 şüpheli hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. 18 yıl sonra adaletin yerini bulması beklenen davada yargılama süreci yakında başlayacak.