SON DAKİKA: Zonguldak’ta akılalmaz vahşet! Babaanne ve 2 torunu katledilmişti! O anlar ortaya çıktı

OLAY 3 DAKİKADA YAŞANDI

Mahkeme dosyasına sanığın evine taktırdığı güvenlik kamerası görüntüleri de girdi. Görüntülerde, tarafların uzak mesafeden birbirine küfür ve hakaret ettiği yer aldı. Halil Can Köroğlu'nun yanına geldiği Erdeniz Köroğlu'nun boğazını sıktığı, birlikte yere düştükleri, yerde sanığın, Halil Can Köroğlu'nu bıçakladığı görüldü. Halil Can Köroğlu'nun geri çekildiği, daha sonra olay yerine gelen kalabalıktan bazı kadın ve erkeklerin sanık Erdeniz Köroğlu'nun üzerine yürüyüp bıçağı almaya ve kendisine vurmaya çalıştıkları da görüntülerde yer aldı.