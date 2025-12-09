SON DAKİKA: Zonguldak’ta ilginç olay! Mirastan 21 milyon TL kaldı ama barakada yaşıyor!

Türkiye'de sıkça rastlanan emlak ve miras dolandırıcılığı iddialarına bir yenisi de Zonguldak'ta eklendi. Ereğli ilçesinde yaşayan Ahmet Aytan, ailesinden miras kalan değerli arsayı kat karşılığı müteahhide vererek hayatının sonbaharında rahat bir yaşam sürmeyi planlıyordu. Bu anlaşma karşılığında kendisine piyasa değeri 15 milyon TL olan bir villa ve 6 milyon TL değerinde bir daire verildi. Ancak Aytan'ın sınavı asıl bundan sonra başladı.
"4 DAİRE VERECEĞİZ" VAADİYLE KANDIRILDI İDDİASI
İddiaya göre, elindeki toplam 21 milyon liralık gayrimenkulleri teslim almak üzere olan Ahmet Aytan ile irtibata geçen bir emlakçı, yaşlı adama cazip görünen ancak sonu hüsranla bitecek bir teklif sundu. Emlakçı, Aytan'ın elindeki villa ve daireye karşılık, henüz inşaatına başlanmamış başka bir projeden 4 adet daire vermeyi teklif etti.
Daha fazla gayrimenkul sahibi olacağını düşünen Aytan, bu teklifi kabul ederek işlemler için şüphelilere vekalet verdi. Ancak sürecin sonunda Aytan'a ait olan lüks villa ve dairenin tapu devrinin başka kişilerin üzerine yapıldığı, buna karşılık Aytan'a vaat edilen 4 dairenin ise ortada olmadığı ortaya çıktı.
MİLYONLUK SERVETTEN ELEKTRİKSİZ BARAKAYA
Hayatının şokunu yaşayan Ahmet Aytan, B.S. ve R.T. isimli şahıslar hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Hukuki süreç devam ederken Aytan'ın yaşam koşulları ise yürekleri burktu. Milyoner olması gerekirken sokakta kalma tehlikesiyle yüzleşen Aytan, şu an derme çatma bir barakada hayata tutunmaya çalışıyor.
"BURASI BUZ GİBİ, KENDİ İMKANLARIMLA YEMEK YAPIYORUM"
Kışın bastırmasıyla birlikte durumu daha da zorlaşan Ahmet Aytan, yaşadığı dramı şu sözlerle anlattı: "İyi niyetim suistimal edildi, beni mağdur edenlerden şikâyetçiyim. Havalar soğudu ve ben kışı elektriği olmayan buz gibi bir barakada geçirmek zorundayım. Elektrik yok, kendi imkanlarımla yemeğimi yapmaya çalışıyorum. Çevredeki insanlar da barakanın görüntüsünden rahatsız. Hukuki sürecin bir an önce sonuçlanmasını bekliyorum." Milyonluk mülklerin sahibiyken bir anda elektriksiz ve ısınma imkanı olmayan bir yapıya mahkum olan Aytan, yetkililerden ve yargıdan gelecek müjdeli haberi bekliyor.