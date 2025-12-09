SON DAKİKA: Zonguldak’ta ilginç olay! Mirastan 21 milyon TL kaldı ama barakada yaşıyor!

"BURASI BUZ GİBİ, KENDİ İMKANLARIMLA YEMEK YAPIYORUM"

Kışın bastırmasıyla birlikte durumu daha da zorlaşan Ahmet Aytan, yaşadığı dramı şu sözlerle anlattı: "İyi niyetim suistimal edildi, beni mağdur edenlerden şikâyetçiyim. Havalar soğudu ve ben kışı elektriği olmayan buz gibi bir barakada geçirmek zorundayım. Elektrik yok, kendi imkanlarımla yemeğimi yapmaya çalışıyorum. Çevredeki insanlar da barakanın görüntüsünden rahatsız. Hukuki sürecin bir an önce sonuçlanmasını bekliyorum." Milyonluk mülklerin sahibiyken bir anda elektriksiz ve ısınma imkanı olmayan bir yapıya mahkum olan Aytan, yetkililerden ve yargıdan gelecek müjdeli haberi bekliyor.