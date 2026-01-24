Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA…Şişli’de kan donduran olay: Çöp konteynerinde başı kesik kadın cesedi bulundu!
Giriş Tarihi: 24.01.2026 21:58 Son Güncelleme: 24.01.2026 22:08

Son Dakika...İstanbul Şişli’de meydana gelen korkunç olayda kağıt toplayan bir kişinin fark ettiği çarşafa sarılı ceset, polis ekiplerini alarma geçirdi. Yapılan ilk incelemede cesedin başının olmadığı ve bir kadına ait olduğu belirlendi.

İstanbul Şişli Duatepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde dehşete düşüren bir olay ortaya çıktı. Bugün saat 19.40 sıralarında, O.Ç. isimli bir kişi çöpten malzeme topladığı sırada Kuyulubağ Sokak No:25 önündeki çöp konteynerini karıştırırken çarşaf ve poşetlere sarılı bir ceset fark etti.

KARAKOLA GİTTİ

Durumu bildirmek için karakola giden O.Ç., polis ekipleriyle birlikte yeniden olay yerine geldi. Konteyner içinde yapılan ilk gözlemlerde, cesedin başının kesik olduğu ve bir kadına ait olduğu değerlendirildi.

BAŞI KESİK KADIN CESEDİ

Olay yerinin bozulmaması için ceset konteynerden çıkarılmadı. Bu nedenle vücut bütünlüğüne ilişkin detaylı değerlendirme olay yerinde yapılamadı. Bölge güvenlik çemberine alınırken, Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi ve kapsamlı tahkikat başlatıldı.

DELİL TOPLAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Ekiplerin konteyner ve çevresinde delil toplama çalışmaları sürerken, cesedin kimliğinin belirlenmesi ve olayın aydınlatılması için soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

