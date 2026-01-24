SON DAKİKA…Şişli’de kan donduran olay: Çöp konteynerinde başı kesik kadın cesedi bulundu!

İstanbul Şişli Duatepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde dehşete düşüren bir olay ortaya çıktı. Bugün saat 19.40 sıralarında, O.Ç. isimli bir kişi çöpten malzeme topladığı sırada Kuyulubağ Sokak No:25 önündeki çöp konteynerini karıştırırken çarşaf ve poşetlere sarılı bir ceset fark etti.
KARAKOLA GİTTİ
Durumu bildirmek için karakola giden O.Ç., polis ekipleriyle birlikte yeniden olay yerine geldi. Konteyner içinde yapılan ilk gözlemlerde, cesedin başının kesik olduğu ve bir kadına ait olduğu değerlendirildi.
BAŞI KESİK KADIN CESEDİ
Olay yerinin bozulmaması için ceset konteynerden çıkarılmadı. Bu nedenle vücut bütünlüğüne ilişkin detaylı değerlendirme olay yerinde yapılamadı. Bölge güvenlik çemberine alınırken, Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi ve kapsamlı tahkikat başlatıldı.