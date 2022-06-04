Haberler Yaşam Haberleri SON DEPREMLER! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 4 Haziran 2022
Giriş Tarihi: 4.6.2022 09:33 Son Güncelleme: 4.6.2022 09:33

SON DEPREMLER! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 4 Haziran 2022

SON DEPREMLER! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 4 Haziran 2022

Çanakkale ve Bursa çevresinde hissedilen Balıkesir depremi son depremler listesinde yer aldı. Yaşanan en ufak sarsıntıda dahil az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arattırıyor. 10.3 kilometre derinlik ve 4.3 şiddetindeki deprem kısa süreli paniğe yol açtı. Depremin enlemi, boylamı ve şiddeti gibi tüm veriler Kandilli ve AFAD tarafından duyuruluyor. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 4 Haziran 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son depremler güncel liste halinde AFAD ve Kandilli tarafından duyuruluyor. Yaşanan depremlere ilişkin veriler ise Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listeleniyor. Depremin şiddeti, yerin kaç kilometre derinliğinde meydana geldiği, merkez üssü ve enlem ve boylam gibi birçok bilgi vatandaşlar tarafından paylaşılıyor. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 4 Haziran 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ (4 HAZİRAN 2022)

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin verilere aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Balıkesir'de 4.3 şiddetli bir deprem meydana geldi.

120 DAKİKADA 30 ARTÇI DEPREM!

Gelen son bilgilere göre Karesi İlçesinde saat 01.58'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Derinliği 14.01 kilometre olarak belirtilen depremin İstanbul'da da hissedildiği belirtildi.

4.1 ve 4.7'lik depremler vatandaşları huzursuz ederken, ilk depremin olduğu 01.13 itibari ile 120 dakika içinde 30 artçı sarsıntı meydana geldi. 1.3 ile 3.5 şiddeti arasında değişen sarsıntılar AFAD tarafından kayıtlara alındı.

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SON DEPREMLER! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 4 Haziran 2022
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