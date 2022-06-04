SON DEPREMLER! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 4 Haziran 2022

Son depremler güncel liste halinde AFAD ve Kandilli tarafından duyuruluyor. Yaşanan depremlere ilişkin veriler ise Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listeleniyor. Depremin şiddeti, yerin kaç kilometre derinliğinde meydana geldiği, merkez üssü ve enlem ve boylam gibi birçok bilgi vatandaşlar tarafından paylaşılıyor. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 4 Haziran 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin verilere aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Balıkesir'de 4.3 şiddetli bir deprem meydana geldi.
Gelen son bilgilere göre Karesi İlçesinde saat 01.58'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Derinliği 14.01 kilometre olarak belirtilen depremin İstanbul'da da hissedildiği belirtildi.
4.1 ve 4.7'lik depremler vatandaşları huzursuz ederken, ilk depremin olduğu 01.13 itibari ile 120 dakika içinde 30 artçı sarsıntı meydana geldi. 1.3 ile 3.5 şiddeti arasında değişen sarsıntılar AFAD tarafından kayıtlara alındı.