SON DEPREMLER! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 4 Haziran 2022

Son depremler güncel liste halinde AFAD ve Kandilli tarafından duyuruluyor. Yaşanan depremlere ilişkin veriler ise Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listeleniyor. Depremin şiddeti, yerin kaç kilometre derinliğinde meydana geldiği, merkez üssü ve enlem ve boylam gibi birçok bilgi vatandaşlar tarafından paylaşılıyor. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 4 Haziran 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi