Son depremler listesi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: 11 Temmuz 2022 Son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?

Son depremler listesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu. Paylaşılan listeye göre; 11 Temmuz 2022 Pazartesi günü Van, Denizli, Manisa, Ankara, Bolu, Muğla gibi illerde küçük şiddetlerde sarsıntılar yaşandı. Anlık olarak duyurulan son depremler listesi ile birlikte vatandaşlar yurt genelinde "En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 11 Temmuz 2022 tarihli son depremler listesi.
SON DEPREMLER LİSTESİ | 11 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ
Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2022.07.11 09:14:10 41.1222 43.9200 7.9 -.- 2.5 -.- ERMENISTAN İlksel 2022.07.11 09:11:10 36.9463 27.6832 10.4 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2022.07.11 09:00:16 39.6405 23.4783 5.0 -.- 3.6 3.8 YUNANISTAN İlksel 2022.07.11 08:48:31 38.8505 43.5767 17.0 -.- 2.3 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel 2022.07.11 08:48:00 41.1265 43.9295 9.8 -.- 2.7 -.- ERMENISTAN İlksel 2022.07.11 08:18:42 41.1723 43.9603 5.9 -.- 2.4 -.- GURCISTAN İlksel 2022.07.11 08:10:52 41.1543 43.9008 5.0 -.- 4.2 4.3 ERMENISTAN İlksel 2022.07.11 08:07:59 37.8798 29.1963 11.1 -.- 1.9 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel 2022.07.11 06:44:48 41.0885 43.8688 6.4 -.- 1.5 -.- ERMENISTAN İlksel 2022.07.11 06:36:22 41.1288 43.8913 5.0 -.- 4.7 4.7 ERMENISTAN İlksel 2022.07.11 06:33:20 38.9552 27.8658 12.5 -.- 1.5 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2022.07.11 06:23:06 39.0545 33.4007 4.7 -.- 1.0 -.- HACIBEKTASLI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel 2022.07.11 05:57:39 40.8805 31.6668 6.1 -.- 2.5 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel 2022.07.11 04:21:44 40.5635 35.4588 4.6 -.- 1.8 -.- BOGAZKAYA-MECITOZU (CORUM) İlksel 2022.07.11 02:56:10 37.4240 43.5332 5.0 -.- 2.5 -.- GECIMLI-(HAKKARI) İlksel 2022.07.11 02:40:18 37.0410 28.3945 15.2 -.- 0.6 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel 2022.07.11 02:36:05 38.7718 33.0132 17.3 -.- 1.3 -.- SAGLIK-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel 2022.07.11 01:57:03 36.9402 28.2515 10.6 -.- 1.6 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel 2022.07.11 01:35:46 35.5128 29.1440 18.8 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2022.07.11 01:22:44 39.1928 26.0743 9.2 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2022.07.11 00:44:00 39.2257 26.0880 10.1 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2022.07.11 00:32:30 38.6487 42.6112 14.5 -.- 1.3 -.- ADABAG-TATVAN (BITLIS) İlksel
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