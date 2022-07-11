Haberler Yaşam Haberleri Son depremler listesi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: 11 Temmuz 2022 Son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?
Giriş Tarihi: 11.7.2022 09:37

Son depremler listesi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: 11 Temmuz 2022 Son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, son depremler listesini güncel olarak paylaşıyor. Yurt genelinde yaşanan küçük ve büyük şiddetlerdeki sarsıntıların bilgisi, günlük olarak aktarılıyor. 11 Temmuz 2022 Pazartesi tarihli son depremler listesine göre; bugün Van, Denizli, Manisa, Ankara, Bolu, Muğla gibi illerde küçük şiddetlerde sarsıntılar meydana geldi. Peki, en son deprem nerede, ne zaman, saat kaçta ve kaç şiddetinde oldu? İşte son depremler listesi!

Son depremler listesi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: 11 Temmuz 2022 Son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?

Son depremler listesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu. Paylaşılan listeye göre; 11 Temmuz 2022 Pazartesi günü Van, Denizli, Manisa, Ankara, Bolu, Muğla gibi illerde küçük şiddetlerde sarsıntılar yaşandı. Anlık olarak duyurulan son depremler listesi ile birlikte vatandaşlar yurt genelinde "En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 11 Temmuz 2022 tarihli son depremler listesi.

SON DEPREMLER LİSTESİ | 11 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ

                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.07.11 09:14:10  41.1222   43.9200        7.9      -.-  2.5  -.-   ERMENISTAN                                        İlksel
2022.07.11 09:11:10  36.9463   27.6832       10.4      -.-  1.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2022.07.11 09:00:16  39.6405   23.4783        5.0      -.-  3.6  3.8   YUNANISTAN                                        İlksel
2022.07.11 08:48:31  38.8505   43.5767       17.0      -.-  2.3  -.-   AKCIFT-(VAN)                                      İlksel
2022.07.11 08:48:00  41.1265   43.9295        9.8      -.-  2.7  -.-   ERMENISTAN                                        İlksel
2022.07.11 08:18:42  41.1723   43.9603        5.9      -.-  2.4  -.-   GURCISTAN                                         İlksel
2022.07.11 08:10:52  41.1543   43.9008        5.0      -.-  4.2  4.3   ERMENISTAN                                        İlksel
2022.07.11 08:07:59  37.8798   29.1963       11.1      -.-  1.9  -.-   IRLIGANLI-(DENIZLI)                               İlksel
2022.07.11 06:44:48  41.0885   43.8688        6.4      -.-  1.5  -.-   ERMENISTAN                                        İlksel
2022.07.11 06:36:22  41.1288   43.8913        5.0      -.-  4.7  4.7   ERMENISTAN                                        İlksel
2022.07.11 06:33:20  38.9552   27.8658       12.5      -.-  1.5  -.-   CAMONU-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2022.07.11 06:23:06  39.0545   33.4007        4.7      -.-  1.0  -.-   HACIBEKTASLI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)             İlksel
2022.07.11 05:57:39  40.8805   31.6668        6.1      -.-  2.5  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                  İlksel
2022.07.11 04:21:44  40.5635   35.4588        4.6      -.-  1.8  -.-   BOGAZKAYA-MECITOZU (CORUM)                        İlksel
2022.07.11 02:56:10  37.4240   43.5332        5.0      -.-  2.5  -.-   GECIMLI-(HAKKARI)                                 İlksel
2022.07.11 02:40:18  37.0410   28.3945       15.2      -.-  0.6  -.-   ATAKOY-ULA (MUGLA)                                İlksel
2022.07.11 02:36:05  38.7718   33.0132       17.3      -.-  1.3  -.-   SAGLIK-CIHANBEYLI (KONYA)                         İlksel
2022.07.11 01:57:03  36.9402   28.2515       10.6      -.-  1.6  -.-   CAMLI-MARMARIS (MUGLA)                            İlksel
2022.07.11 01:35:46  35.5128   29.1440       18.8      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.07.11 01:22:44  39.1928   26.0743        9.2      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2022.07.11 00:44:00  39.2257   26.0880       10.1      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2022.07.11 00:32:30  38.6487   42.6112       14.5      -.-  1.3  -.-   ADABAG-TATVAN (BITLIS)                            İlksel

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Son depremler listesi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: 11 Temmuz 2022 Son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?
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