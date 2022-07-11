Son depremler listesi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: 11 Temmuz 2022 Son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?

Son depremler listesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu. Paylaşılan listeye göre; 11 Temmuz 2022 Pazartesi günü Van, Denizli, Manisa, Ankara, Bolu, Muğla gibi illerde küçük şiddetlerde sarsıntılar yaşandı. Anlık olarak duyurulan son depremler listesi ile birlikte vatandaşlar yurt genelinde "En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 11 Temmuz 2022 tarihli son depremler listesi.