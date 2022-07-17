Az önce gelen son dakika haberine göre Manisa'da deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Manisa depremin şiddeti 4.3 belirlendi. Yaşanan artçı depremler deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arattırıyor. İşte 17 Temmuz 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi