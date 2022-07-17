Haberler Yaşam Haberleri SON DEPREMLER LİSTESİ! Manisa'da korkutan deprem! 17 Temmuz 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 17.7.2022 15:15 Son Güncelleme: 17.7.2022 15:15

SON DEPREMLER LİSTESİ! Manisa'da korkutan deprem! 17 Temmuz 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Gelen son dakika deprem haberine göre Manisa'nın Soma ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.AFAD'da meydana gelen depremin şiddetinin 4,3 olarak ölçüldüğünü ve yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini kaydetti. Vatandaşlar son depremler listesini merak ederken deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arıyor. İşte, Manisa meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

SON DEPREMLER LİSTESİ! Manisa’da korkutan deprem! 17 Temmuz 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Az önce gelen son dakika haberine göre Manisa'da deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Manisa depremin şiddeti 4.3 belirlendi. Yaşanan artçı depremler deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arattırıyor. İşte 17 Temmuz 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE?

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin verilere aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

MANİSA'DA KORKUTAN DEPREM!

AFAD'da meydana gelen depremin şiddetinin 4,3 olarak ölçüldüğünü ve yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini kaydetti. Kandilli Rasathanesi de depremin şiddetini 4,3 olarak ölçtü.

#Deprem
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Soma (Manisa)
Tarih-Saat : 17.07.2022, 14:55:39 TSİ
Enlem : 39.2815 N
Boylam : 27.6933 E
Derinlik : 10.84 km

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SON DEPREMLER LİSTESİ! Manisa'da korkutan deprem! 17 Temmuz 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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