Az önce gelen son dakika haberine göre Manisa'da deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Manisa depremin şiddeti 4.3 belirlendi. Yaşanan artçı depremler deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arattırıyor. İşte 17 Temmuz 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin verilere aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.
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AFAD'da meydana gelen depremin şiddetinin 4,3 olarak ölçüldüğünü ve yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini kaydetti. Kandilli Rasathanesi de depremin şiddetini 4,3 olarak ölçtü.
#Deprem
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Soma (Manisa)
Tarih-Saat : 17.07.2022, 14:55:39 TSİ
Enlem : 39.2815 N
Boylam : 27.6933 E
Derinlik : 10.84 km