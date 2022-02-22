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Giriş Tarihi: 22.2.2022 12:53 Son Güncelleme: 22.2.2022 13:25

Son günlerdeki doktor ölümleri endişe yaratıyor

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Son günlerdeki doktor ölümleri endişe yaratıyor

İstanbul’da özel bir hastanede Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Dr. Ertuğrul Eryılmaz evinde asılı halde ölü bulundu. Son günlerde çeşitli nedenlerle artan doktor ölümleri dikkat çekerken polis evinde asılı bulunan uzman doktor Ertuğrul Eryılmaz ile ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da özel bir hastanede Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Dr. Ertuğrul Eryılmaz önceki gün Beşiktaş Etilerdeki evinde saat 15.30 sıralarında asılı halde ölü bulundu. Hastanedeki mesaisine gitmeyince evinde yapılan inceleme sonucu Uzman Doktor Ertuğrul Eryılmaz'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis tarafından yapılan ön inceleme sonucunda vücudunda yara ve benzeri emarelerin bulunmaması üzerine Uzman Doktor Ertuğrul Eryılmaz'ın intihar ederek hayatınason verdiği görüldü. Doktorun hayatına son vermesiile ilgili herhangi bir emareye ulaşılmazken ölüm sebebinin araştırıldığı kaydedildi.

Evinde asılı halde bulunan Uzman doktorun cenazesi Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapıldıktan sonra toprağa verildi.

Pandemi nedeniyle bir çok doktor hayatını kaybederken Tekirdağ'da görev yapan doktor İrem Büşra Üngül (27), 29 Kasım 2021 tarihinde ailesini ziyaret etmek için İstanbul'a geldiğinde kaçan kedisini almak isterken 5'inci kat balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Doktorların çeşitli sebeplerle hayatını kaybetmesi tıp camiyasını üzüntüye soktu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1989 yılı mezunlarından, olan Özel bir hastanede Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı olan Dr. Ertuğrul Eryılmaz'ın ölümü meslektaşlarını da üzüntüye soktu. Çalıştığı hastane tarafından yapılan açıklamada "Hastanemiz Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Dr. Ertuğrul Eryılmaz'ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz .Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz." Denildi.

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Son günlerdeki doktor ölümleri endişe yaratıyor
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