Son kabadayı Hasan Heybetli cezaevinde öldü

İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi'ndeki koğuşunda tutuklu bulunan ve yaşayan "son kabadayı" olarak bilinen yeraltı dünyasının tanınan ismi, sanatçı Muazzez Abacı'nın eski eşi Hasan Heybetli, dün akşam 19.00 sıralarında tutuklu bulunduğu cezaevinde 75 yaşında hayatını kaybetti.

OTOPSİ YAPILACAK

Heybetli'nin ölümü üzerine nöbetçi savcı cezaevinde incelemelerde bulundu. Heybetli'nin kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerden sonra belli olacak.

MUAZZEZ ABACI'NIN EŞİYDİ

Heybetli, aynı zamanda sanatçı Muazzez Abacı'nın da eski eşiydi. 1979 yılında sanatçı nişanlanan Heybetli ve Abacı çifti, 1980'de nikah masasına oturmuştu. 3 yıl süren birlikteliğin ardından boşanma kararı alan çift, 1989'da bir kez daha evlenmişti. Heybetli ve Abacı'nın ikinci evlilikleri ise 1993 yılında son bulmuştu.

HASAN HEYBETLİ KİMDİR?

1950 yılında Siirt'te dünyaya gelen Hasan Heybetli, Arap Hüso olarak bilinen kabadayı Hüseyin Heybetli'nin oğludur. İsmini İstanbul'un yeraltı dünyasında duyurdu. Defalarca cezaevine girdi, çıktı. Türkiye kamuoyu onu Muazzez Abacı ile gerçekleştirdiği evlilik ile tanıdı. Hasan Heybetl, 2009 yılında yargılandığı 'Rezidans cinayeti' davasında 'kasten adam öldürmek' suçundan 25 yıl, 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan da 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.