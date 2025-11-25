‘Son kez konuşalım’ tuzağı

İstanbul'da boşandığı eski eşiyle son kez konuşma bahanesine kanan Nuran Şimşek (43), eski eşi Enis Seyis (46) tarafından katledildi. Edinilen bilgilere göre Enis Seyis ve Şimşek ikinci evliliklerini yapmış ve ilk evliliklerinden birer çocuk sahibiydi. Bir süre önce boşanan ikili, geçtiğimiz gün Seyis'in "Son bir kez konuşalım" teklifiyle yeniden buluştu.Eski eşini bindiği taksiyle evinden alan Seyis ve Şimşek'in arasında araç içerisindeyken tartışma çıktı. Şimşek, Kâğıthane Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde seyir halindeyken araçtan inmek istedi ancak Seyis tarafından arkasından ateş edilerek başından vurulup yere düştü.Seyis, Şimşek'in yanına eğilerek çenesinin altından iki el daha ateş etti. Şimşek, olay yerinde yaşamını yitirdi. Seyis, taksici Ali Y.'ye de ateş etti ancak isabet etmedi. Yaya olarak kaçmaya başlayan Seyis, Hasdal civarında kullandığı silahla yakalandı. Gözaltına alınan Seyis, emniyete götürülürken Şimşek'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.