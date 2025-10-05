Son nefesime kadar yanlarındayım

Konya'da yaşayan Hafize (64) ve Nihat Dağdelen (65) çifti, 42 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Hafize Dağdelen tüp bebek tedavisi de dahil birçok tedaviyi denemesi ve 21 kez hamile kalmasına rağmen çocuk sahibi olamadı. Bunun üzerine önce 1990'da annesi ölen akrabalarının kızını 12 yıl baktı.Çocuk hasreti dinmeyen Hafize Dağdelen, 12 yıl önce koruyucu aile olmak isteyen bir arkadaşı ile birlikte Sevgi Evleri'ne gitti. Çocukların bulunduğu odaya girdiklerinde Dağdelen'in bacağına sarılan 3 yaşındaki Muhammet Ali, ağlayarak 'Anne beni de götür' dedi. Çocukla birlikte dakikalarca ağlayan Dağdelen, oradan çıktıktan hemen sonra eşini çağırdı. Çift, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne giderek Muhammet Ali'ye kavuştu. Çift, 5 yıl önce de bu kez evlerini ve gönüllerini Alperen'e açtı. Bugün 15 yaşına gelen Muhammet Ali, liseye, 9 yaşındaki Alperen de ilkokul 4''e gidiyor."İyi ki koruyucu aile oldum" diyen Hafize Dağdelen, "12 yıl önce gittiğim Sevgi Evleri'nde Muhammet Ali'yi gördüm. Onun 'Anne' lafını unutamadım. Oradan çıkınca hemen eşimi arayıp, konuyu anlattım. O da koruyucu aile fikrine sıcak baktı. Önce Muhammet Ali'ye, ardında da Alperen'e evimizin ve kalplerimizin kapılarını açtık. Onlarla birlikte gördüm ki annelik sadece doğurmakla olmuyormuş. Sevgi ve yürek işiymiş. Ben onları canımdan bir can olarak görüyorum. Tüm duyguları onlarda tattık. Ömrüm yettiğince onların annesi olacağım. Çok mutlu bir aile olduk. Anne-baba olamayanlar bu çocuklara evinizin kapısını açın. Göreceksiniz ki evinize güneş doğacak" dedi.Nihat Dağdelen ise, "Muhammet Ali ve Alperen hayatımıza renk kattı. Ne kadar şükretsek azdır. Onlarla birlikte neşemiz, hayata karşı motivasyonumuz arttı. İyi ki bizim çocuklarımız oldular" diye konuştu.