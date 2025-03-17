Son Osmanlı torunlarından Mesude Evliyazade soyuldu! Milyonluk hırsızlık olayı

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, T.C. ile çalıntı değerli eşyaları sattığı belirlenen kızı gözaltına alındı. Şüphelinin çaldığı eşyalar arasında 2. Abdulhamit'in kızı Ulviye Sultan'dan kalan pırlantlarında olduğu öğrenildi.

Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in torunlarından ve Avukat kimliği ile de bilinen Mesude Evliyazade hırsız kurbanı oldu. Mesude Evliyazade, güvendiği bir ajans aracılığıyla 4 Şubat 2025 günü evine yatılı yardımcı aldı. Ancak kısa süre sonra kıyafetlerinin, çantalarının ve ayakkabılarının kaybolduğunu fark etti. Yardımcı, yakalanmadığını anlayınca bu kez daha büyük bir vurguna yöneldi.

OSMANLI PADİŞAHININ KIZI ULVİYE SULTAN'IN MÜCEVHERLERİ DE ÇALINDI

Hırsızlık planını büyüten yardımcı, Osmanlı'dan kalan tarihi mücevherlere de göz dikti. Bunun üzerine 11 Milyon 650 Bin TL değerinde 1 adet Ulviye Sultandan kalma pırlanta işlemeli altın bilezik(6 Milyon TL değerinde), 2 adet yüzük 1 adet küpe, Çanta ve giyim eşyalar çalındı.

HIRSIZLIK BİR AY SONRA FARK EDİLDİ

Evliyazade, evindeki değerli eşyaların eksildiğini fark ettikten sonra durumu polise bildirdi. Olay üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışam başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında şüpheli T.C.'nin çaldığı eşyaları kızı S.N.Ş.'nin sattığı belirlendi.

İKAMETİNDE ÇALINTI MALLAR BULUNDU

Yapılan çalışmalarda şüphelinin güvenlik kamera görüntüleri elde edildi. Elde edilen bilglerin ardından T.Ç. ile kızı S.N.Ş. adlı kızı düzenlenen operasyonla yakalandı. İkametten çalınan 79 parça çanta giyim ve ev eşyası T.Ç. isimli şahıs ile yapılan mülakatlar sonucu ele geçirildi. 20 parça giyim ve çanta eşyaları İzmir ilinde ele geçirdi. Soruşturmanın ardından T.Ç. tutuklanırken S.N.Ş. adlı şüpheli de Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakıldı.

PIRLANTALAR ARANIYOR

Öte yandan Avukat kimliğinin yanı sıra spiritüel danışmanlık da yapan Mesude Evliyazade'nin evinden alınan ve Osmanlı mirası pırlantaların akıbeti merak konusu oldu.