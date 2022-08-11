Son Sığınak film konusu nedir? Greenland - Son Sığınak film oyuncuları kimler,nerede çekildi?

İlk olarak 2020 yılında beyazperdede izleyiciyle buluşan gerilim filmi, izleyicilerin ilgi odağı. Bu akşam 20.00'de ATV ekranlarında sevenleri ile buluşacak. Son Sığınak konusu ile izleyenlerden tam not alıyor. Gerilimi yüksek film bugün ATV ekranlarından takip edilecek. İşte Son Sığınak film oyuncuları ve filme dair merak edilenler…
SON SIĞINAK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabilecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland'daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.