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Giriş Tarihi: 11.8.2022 16:23

Son Sığınak film konusu nedir? Greenland - Son Sığınak film oyuncuları kimler,nerede çekildi?

Yönetmenliğini Ric Roman Waugh’un üstlendiği Son Sığınak, 2020 yapımı afet gerilim filmi. Başrolünü Tajudeen Taraki, Mohammad Numan ve Schah Jahan Khan’ın paylaştığı film bu akşam 20.00’de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Peki, Son Sığınak film konusu nedir, nerede çekildi? Son Sığınak oyuncuları kimler? İşte detaylar…

Son Sığınak film konusu nedir? Greenland - Son Sığınak film oyuncuları kimler,nerede çekildi?

İlk olarak 2020 yılında beyazperdede izleyiciyle buluşan gerilim filmi, izleyicilerin ilgi odağı. Bu akşam 20.00'de ATV ekranlarında sevenleri ile buluşacak. Son Sığınak konusu ile izleyenlerden tam not alıyor. Gerilimi yüksek film bugün ATV ekranlarından takip edilecek. İşte Son Sığınak film oyuncuları ve filme dair merak edilenler…

SON SIĞINAK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabilecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland'daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.

SON SIĞINAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Gerard Butler - John Garrity

Morena Baccarin - Allison Garrity

David Denman - Ralph Vento

Hope Davis - Judy Vento

Roger Dale Floyd - Nathan Garrity

Andrew Byron Bachelor - Colin

Merrin Dungey - Major Breen

Holt McCallany - Twin Otter pilot

Scott Glenn - Dale

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Son Sığınak film konusu nedir? Greenland - Son Sığınak film oyuncuları kimler,nerede çekildi?
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