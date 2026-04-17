Son yağışlarla birlikte İstanbul’da barajlar doldu! Doluluk oranı yüzde 70’i aştı

Uzun süre kuraklık riskiyle gündeme gelen İstanbul'da, yağmur ve kar yağışlarının etkisiyle barajlar yeniden dolmaya başladı. Açıklanan son verilere göre doluluk oranı yaklaşık yüzde 70 seviyesine ulaşarak son yılların ortalamasının üzerine çıktı. Son yağışlardan sonra barajlardaki doluluk oranları vatandaşların da yüzünü güldürdü. Olası kuraklık endişeleri barajlardaki dolulukla birlikte olumlu havaya büründü. Öte yandan barajlar arasında doluluk oranlarının değişkenlik gösterdiği, bazı barajlarda yüksek seviyelerin dikkat çektiği öğrenildi.

