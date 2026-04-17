Haberler Yaşam Haberleri Son yağışlarla birlikte İstanbul'da barajlar doldu! Doluluk oranı yüzde 70'i aştı
Giriş Tarihi: 17.04.2026 21:19

Son yağışlarla birlikte İstanbul'da barajlar doldu! Doluluk oranı yüzde 70'i aştı

İstanbul'da son dönemde etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı önemli ölçüde yükseldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kent genelinde baraj doluluk oranı yüzde 70'in üzerine çıktı.

Mustafa KAYA
Son yağışlarla birlikte İstanbul’da barajlar doldu! Doluluk oranı yüzde 70’i aştı
  • ABONE OL

Uzun süre kuraklık riskiyle gündeme gelen İstanbul'da, yağmur ve kar yağışlarının etkisiyle barajlar yeniden dolmaya başladı. Açıklanan son verilere göre doluluk oranı yaklaşık yüzde 70 seviyesine ulaşarak son yılların ortalamasının üzerine çıktı. Son yağışlardan sonra barajlardaki doluluk oranları vatandaşların da yüzünü güldürdü. Olası kuraklık endişeleri barajlardaki dolulukla birlikte olumlu havaya büründü. Öte yandan barajlar arasında doluluk oranlarının değişkenlik gösterdiği, bazı barajlarda yüksek seviyelerin dikkat çektiği öğrenildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Son yağışlarla birlikte İstanbul'da barajlar doldu! Doluluk oranı yüzde 70'i aştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA