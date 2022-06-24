Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA Öğrenci affı nedir, ne zaman çıkacak 2022? Öğrenci affı kimleri kapsıyor, açık öğretim, önlisans, lisans, yüksek lisans yararlanabiliyor mu?
Giriş Tarihi: 24.6.2022 10:11 Son Güncelleme: 24.6.2022 10:11

SON DAKİKA Öğrenci affı nedir, ne zaman çıkacak 2022? Öğrenci affı kimleri kapsıyor, açık öğretim, önlisans, lisans, yüksek lisans yararlanabiliyor mu?

SON DAKİKA Öğrenci affı nedir, ne zaman çıkacak 2022? Öğrenci affı kimleri kapsıyor, açık öğretim, önlisans, lisans, yüksek lisans yararlanabiliyor mu?

Öğrenci affı son dakika haberiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz haftalarda haberini verdiği afta sona gelindi. 4 milyondan fazla öğrencinin yararlanması bekleniyor. Üniversite eğitimini yarıda bırakan öğrenciler böylece tekrardan başlayabilecek. Vatandaşlar de öğrenci affı nedir, kimleri kapsıyor, çıkacak mı sorusunu yöneltiyor. Düzenlemede sona gelindi. Torba yasa ile birlikte affın çıkması bekleniyor. Peki, öğrenci affı kimleri kapsıyor 2022, açık öğretim dahil mi? İşte detaylar

Öğrenci affı torba yasa ile birlikte geliyor. 4 milyona yakın öğrenciyi etkileyen yasa ile birlikte üniversite hayatını yarıda bırakan öğrenciler tekrardan üniversiteye dönme hakkına sahip olacak. Birçok vatandaş da öğrenci affı nedir 2022, kimleri kapsıyor sorusunu yöneltiyor. Yakında yasanın çıkması bekleniyor. Peki, öğrenci affı kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak?

ÖĞRENCİ AFFI SON DAKİKA

Öğrenci affı teklifiyle birlikte 4 milyon civarında öğrenci aftan yararlanabilecek. Açık öğretimde kaydını yenilemeyen 1 milyon 848 bin, bölüm değişikliği yapan 839 bin, azami öğrenim süresini dolması nedeniyle mezun olamayan 594 bin 530, sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilen 380 bin, KHK ile yüksek öğretim kurumu kapatılan 61 bin 155 öğrenci bulunuyor. Disiplin czası alan, yatay geçiş yapan, lise diploması olmadığı için geçici kayıt yaptığı diplomalarını getiremeyenler de af kapsamına giriyor.

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR, ŞARTLARI NELER?

Yüksek lisans, doktora ve lisans öğrencilerini kapsayacağı belirtilen 2022 Öğrenci affı şartları henüz belli olmasa da 2018 yılında çıkarılan afta;

"7143 sayılı kanunla kabul edilen Öğrenci Affı; terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan yükseköğretim kurumlarının bütün öğrencilerini" kapsadığı açıklaması ile duyurulmuştur.

ÖĞRENCİ AFFI NEDİR?

Lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsayan öğrenci affı; programı kazandığı ya da başladığı halde kayıt işlemi yapmayan ya da herhangi bir nedenden okulla ilişiği kesilen öğrencilerin okula geri dönmesini sağlayan bir düzenleme.

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SON DAKİKA Öğrenci affı nedir, ne zaman çıkacak 2022? Öğrenci affı kimleri kapsıyor, açık öğretim, önlisans, lisans, yüksek lisans yararlanabiliyor mu?
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