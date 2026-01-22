Sondaj kulesini taşıyan gemi Boğaz’dan sorunsuz geçti

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'na ait 2 bin 401 ton ağırlığındaki Meg Ünitesi ile 547 tonluk Elektrik Odası ve Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi'ne ait bin 10 ton ağırlığındaki sondaj kulesinin üst kısmını taşıyan Çin bayraklı geminin geçişi saat 13.00'da başladı. Yaklaşık 2 saatte İstanbul Boğazı'ndan geçti. 3 Aralık'ta Çin'den yola çıkan geminin, 23 Aralık'ta Süveyş Kanalı'ndan geçtiği, Boğaz geçişinin ardından 24 Ocak'ta Filyos Limanı'na ulaşmasının planlandığı öğrenildi. Gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler eşlik etti. Geçiş sırasında boğaz trafiğini geçici olarak çift yönlü kapatıldı. Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yapan geminin geçişi sorunsuz tamamlandı.