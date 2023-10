2 Kasım 1981 tarihinde Güney Kore'nin Daegu şehrinde Song Hye-Kyo, son zamanların popüler oyuncularından biridir. Oyunculuğa olan ilgisini erken yaşlarda kazanan oyuncu birçok reklamda ve dergi çekimlerinde model olarak çalıştıktan sonra, 1996 yılında oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Song Hye-Kyo'nun kariyerindeki bir diğer önemli dönüm noktası, 2004 yılında başrolünü Rain ile paylaştığı "Full House" dizidir. Song Hye-Kyo tv dizileri, en beğenilen Song Hye-Kyo dizileri listesi gündemde yer almaktadır.

Song Hye-Kyo Tv Dizileri

Autumn in My Heart (2000) - Song Hye-Kyo'nun çıkış yaptığı dizi olarak kabul edilen bu romantik drama, Song Hye-Kyo'yu büyük bir izleyici kitlesine tanıtmıştır.

Hotelier (2001) - Bu dizide Song Hye-Kyo, bir lüks otelin resepsiyonistini canlandırmakta ve otelde yaşanan olayları konu almaktadır.

All In (2003) - Song Hye-Kyo, Lee Byung-Hun ile başrolü paylaştığı bu aksiyon-dram dizisinde yer almaktadır. Kumar, aşk ve entrika dolu bir hikâye anlatmaktadır.

Full House (2004) - Song Hye-Kyo ve Rain'in başrollerini paylaştığı bu romantik komedi dizi, iki kişi arasında yaşanan komik ve duygusal olayları anlatmaktadır.

The World That They Live In (2008) - Song Hye-Kyo, bir televizyon yapımcısının hayatını canlandırdığı bu diziyle dönüş yapmıştır.

That Winter, the Wind Blows (2013) - Song Hye-Kyo ve Jo In-Sung'un başrolünü paylaştığı romantik bir dizi. Kör bir adam ve sahtekâr bir kadın arasındaki ilişkiyi ele almaktadır.

Descendants of the Sun (2016) - Song Hye-Kyo, Güney Koreli askerlerle uluslararası yardım görevi sırasında yaşadığı bir aşk hikayesini anlattığı bu büyük hit dizide yer almıştır.

En Beğenilen Song Hye-Kyo Dizileri Listesi