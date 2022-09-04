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Giriş Tarihi: 4.9.2022 16:24

Sörf Partisi filmi konusu nedir? Sörf Partisi filmi oyuncuları kimler?

Sörf Partisi filmi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak. Orijinal adı Surf Party olan filmin konusu, oyuncuları, vizyona girdiği yıl gibi pek çok detay sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Sam Pillsbury otururken bir grup gencin lise mezuniyeti öncesini konu alan Sörf Partisi filmi konusu nedir? Sörf Partisi filmi oyuncuları kimler?

Sörf Partisi filmi konusu nedir? Sörf Partisi filmi oyuncuları kimler?

Sörf Partisi filmi için geri sayım başladı. ABD yapımı 2013 yılına ait film komedi türünde olup ünlü şarkıcı Katy Perry müzikleriyle eşlik ediyor. Bir grup gencin, lise mezuniyeti öncesini konu alan filmde eğlence dorukta olacak. Peki; Sörf Partisi filmi konusu nedir? Sörf Partisi filmi oyuncuları kimler?

SÖRF PARTİSİ FİLMİ KONUSU

Bir grup gencin, lise mezuniyeti öncesini konu alan film, son 24 saatin kumsal, kızlar ve eğlence üzerine geçtiği Katy Perry'nin de müzikleriyle daha da eğlenceli hale gelen bir komedi…

SÖRF PARTİSİ FİLMİ OYUNCULARI

YÖNETMEN: SAM PILLSBURY (Free Willy 3)

OYUNCU: MATTHEW LILARD (Scooby Doo, Scream, Scream 2), VANESSA ANGEL , JOAN JETT

FİRMA: SPOTLIGHT, ABD 2013

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Sörf Partisi filmi konusu nedir? Sörf Partisi filmi oyuncuları kimler?
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