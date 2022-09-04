Sörf Partisi filmi için geri sayım başladı. ABD yapımı 2013 yılına ait film komedi türünde olup ünlü şarkıcı Katy Perry müzikleriyle eşlik ediyor. Bir grup gencin, lise mezuniyeti öncesini konu alan filmde eğlence dorukta olacak. Peki; Sörf Partisi filmi konusu nedir? Sörf Partisi filmi oyuncuları kimler?

SÖRF PARTİSİ FİLMİ KONUSU

Bir grup gencin, lise mezuniyeti öncesini konu alan film, son 24 saatin kumsal, kızlar ve eğlence üzerine geçtiği Katy Perry'nin de müzikleriyle daha da eğlenceli hale gelen bir komedi…

SÖRF PARTİSİ FİLMİ OYUNCULARI

YÖNETMEN: SAM PILLSBURY (Free Willy 3)

OYUNCU: MATTHEW LILARD (Scooby Doo, Scream, Scream 2), VANESSA ANGEL , JOAN JETT

FİRMA: SPOTLIGHT, ABD 2013