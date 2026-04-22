Giriş Tarihi: 22.04.2026

Sorumlular için hesap zamanı

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Almanya'dan gezmeye gelen ve İstanbul'da kaldıkları otelde yapılan böcek ilaçlaması sonucu geçtiğimiz yıl kasım ayında hayatını kaybeden anne Çiğdem Böcek (27) baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek'in ölümlerine ilişkin 5'i tutuklu 6 sanık dün ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada aralarında otel yetkilisi Hakan Oğlak, DSS İlaçlama firmasının sahibi Zeki Kışı ve oğlu şüpheli Serkan Kışı'nın da bulunduğu 6 sanık savunma yaptı. Otel sahibi Hakan Oğlak, "Ölümlerinin ilaçlamaya bağlı olduğuna inanmıyorum" dedi. İlaçlama firması sahibi tutuklu sanık Zeki Kışı savunmasında, ilaçların neye iyi geldiğini ustaların bildiğini, kendisinin bu konuda bilgi sahibi olmadığını söyleyerek suçu çalışanların üstüne attı.

