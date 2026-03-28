Sosyal ağlarda şiddet alarmı

RUSYA'DA geçen yıl çocuklar ve gençler arasında işlenen suçların sayısı son 10 yılın ardından ilk kez artış göstermesi yetkilileri alarma geçirdi. TürkRus sitesinin haberine göre uzmanlar, bu artışın yalnızca sokak kültürüyle açıklanamayacağını, yapısal bir dönüşüm yaşandığını belirtiyor. Uzmanlar ayrıca suçların giderek "gösteri" amaçlı işlendiğine dikkat çekiyor. Sosyal medya için video çekme eğilimi artarken, gençler arasında "dijital teşhircilik" olarak tanımlanan bir davranış yaygınlaşıyor. Suçların önemli bir kısmı grup halinde işleniyor. Bu durum, gençlerin çevreye uyum sağlama ve kabul görme baskısıyla hareket ettiğini gösteriyor.