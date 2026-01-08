Sosyal bağlar sağlığı güçlendiriyor

Güçlü sosyal bağlar, stresi azaltmaya ve sağlığı iyileştirmeye yardımcı oluyor. Verywell sitesinin çalışmalara dayandırdığı haberine göre iyi sosyal ilişkiler, insanların motivasyonunu korumasına ve hedeflerine ulaşmasına katkı sağlıyor. Uzmanlar, aile ile vakit geçirmek, toplu aktivitelere katılmak ve dini topluluklarda bulunmak gibi sosyal çevrelerde yer almanın sağlığa zararlı durumlara karşı koruduğunu ifade etti. Birçok çalışma, yetersiz sosyal desteğin alkol kullanımını, kardiyovasküler hastalıkları, depresyon ve intiharı artırdığını gösterdi.