Sosyal belediyecilik işte böyle olur

Türkiye'de en ucuz su ve ulaşımı sağlayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği Halk Pazarı projesiyle, tekelleşen marketlere karşı vatandaşın yanında yer alıyor. Kent genelinde 13 şubeye ulaşan Halk Pazarı mağazalarında temel gıda ürünleri, piyasanın yüzde 20 ila yüzde 45 altında satılıyor. 330 kişiye de istihdam sağlayan proje, yerel üreticiyi destekliyor. SABAH'a konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Yerel üreticiden doğrudan tedarik edilen ürünlerle aracıları devre dışı bırakıyoruz. Boykot kapsamındaki ürünlere yer vermiyoruz. Örneğin 64 liraya sattığımız limon, zincir marketlerde 90 ile 119 lira. 1 kilo kıyma ise 599 liradan satılıyor. Amacımız kâr değil, vatandaşın sofrasına destek olmak" dedi.