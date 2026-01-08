Haberler Yaşam Haberleri Sosyal destek ödemeleri zamlandı! Evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, SED ödemesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 8.01.2026 14:30

Sosyal destek ödemeleri zamlandı! Evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, SED ödemesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıklamalarıyla birlikte 2026 yılı sosyal destek ödemelerine yapılacak artış netleşti. Evde bakım maaşı, engelli aylığı ve yaşlı aylığı başta olmak üzere birçok kalemde uygulanacak yeni zam oranları merak edilirken, desteklerden faydalanan vatandaşlar güncellenen tutarlara odaklandı; 2026 sosyal destek ödemeleri ne kadar oldu?

2026 yılı için sosyal yardım ödemelerine yönelik zam düzenlemesi kamuoyuyla paylaşıldı. Bakan Göktaş'ın duyurusunun ardından evde bakım desteği, engelli maaşı ve yaşlı aylığında yapılacak artışların detayları gündeme gelirken, ödemelerin ne zaman hesaplara yatacağı da araştırılmaya başlandı. Peki, sosyal destek ödemelerinde hangi kalemler ne kadar arttı?

BAKAN GÖKTAŞ AÇIKLADI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal desteklerle ilgili yapılan düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş "Memur maaş katsayısında yapılan düzenlemeyle evde bakım yardımı 13 bin 878 liraya yükseldi, sosyal ekonomik destek ödemesi 9 bin 723 liraya yükseldi." dedi.

Ayrıca Bakan Göktaş "Çocuk başına yapılan koruyucu aile ödemelerinin aylık ortalaması 15 bin 533 liraya, ağır silikosis hastalarının aylığı ise 14 bin 42 liraya yükseldi" dedi.

65 YAŞ AYLIĞI VE KIDEM TAZMİNATINDA ARTIŞ

Memur maaşlarına yapılan yüzde 18,6'lık zam, memur zammına bağlı olarak belirlenen bazı kalemleri de etkiledi. Evde bakım desteği, 65 yaş aylığı, engelli maaşları, kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti de aynı oranda arttı.

65 yaş aylığı 6 bin 393 lira oldu. Kıdem tazminatı tavanı ise 63.963 TL'ye yükseldi.

ENGELLİ AYLIĞI KAÇ TL OLDU?

Engelli aylığı hesaplamasında memur katsayısının yanı sıra engellilik oranı da dikkate alınıyor.

Engel oranı yüzde 40–69 arasında olanların aylığı 4.243 TL'den ortalama olarak 5 bin 103 TL'ye çıktı.

Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı 6.363 TL'den 7 bin 655 TL'ye çıktı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Bedelli askerlik ücreti: 333.148 TL'ye yükseldi.

ÇOCUK YARDIMI ÖDEMELERİ

  • Okul öncesi çocuk yardımı: 5.558 TL → 6.592 TL
  • İlkokul için çocuk yardımı: 8.337 TL → 9.888 TL
  • Ortaokul için çocuk yardımı: 8.893 TL → 10.547 TL

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Şubat 2026'da zamlı maaşların yatacak.

