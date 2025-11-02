Sosyal Hizmetler Binası’na soygun girişimi

İstanbul'un turist ilçesi, Beyoğlu'nda çalışan Sosyal Hizmet görevlileri 3 Ekim günü saat 08.00'da işyerine geldikleri manzaraya inanamadı. Çatma Mescit Mahallesi Akarca sokakta bulunan Beyoğlu Sosyal Hizmet Merkezi Ek Binası Müdürlüğüne izinsiz birileri girmişti. İzinsiz girildiği tespitin ardından görevliler polise haber verdi. Bina içerisinde inceleme yapan polis ekipleri özellikle depo kısımlarının hedef alındığını tespit etti. Depoya giren ekipler, temizlik eşyalarını ve muhtemelen kullanılmayan elektronik araç gereçlerin bulunduğu 3 deponun kapısının alt kısımları kırık ve üst kattaki çalışma masalarının dağıtılmış oda kapıları zorlanmış olduğunu belirledi.

SOYGUN GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU

Ayrıca hırsızlar aynı binanın 6. katında faaliyet gösteren Atatürk Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü kuruluş müdürü odasında bulunan kasayı zorlandığını da tespit etti. Bir süre binada dolaşan hırsızlar binayı dağıttıktan sonra bir şey çalamadan ayrıldı.