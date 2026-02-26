Sosyal hizmetlerde yapay zeka hamlesi! CANGÖZ projesi için işbirliği protokolü imzalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında Yapay Zeka Destekli ve Gerçek Zamanlı İzleme, İkaz ve Güvenlik Risklerinin Yönetimi (CANGÖZ) Projesi İş Birliği Protokolü imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında, Yapay Zeka Destekli ve Gerçek Zamanlı İzleme, İkaz ve Güvenlik Risklerinin Yönetimi (CANGÖZ) Projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. İmza töreni, SSB'nin Nuri Demirağ Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

"YENİ BİR KAMU HİZMETİ ANLAYIŞININ İLANI"

Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu iş birliğinin yalnızca teknik bir yatırım olmadığını vurguladı. Göktaş, imzalanan protokolün sosyal hizmetlerde köklü bir dönüşümü temsil ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün attığımız bu imza yalnızca teknik bir altyapı yatırımı değil, sosyal hizmetlerde yeni bir güvenlik standardının, yeni bir yönetim kapasitesinin ve yeni bir kamu hizmeti anlayışının ilanıdır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu büyük Türkiye vizyonunda sosyal devlet anlayışının temel bir sütun olduğunu dile getiren Göktaş, son 24 yılda kurumsal kapasitenin güçlendiğini ve hizmet ağının yaygınlaştığını ifade etti. Bakanlık olarak hizmetleri günün ihtiyaçlarına göre sürekli revize ettiklerini belirten Göktaş, koruyucu ve önleyici mekanizmaların öncelik olduğunu söyledi.

SİSTEM İLK ETAPTA 27 İLDE KURULACAK

CANGÖZ Projesi kapsamında geliştirilen yapay zeka destekli erken alarm ve izleme sisteminin, ilk etapta 27 ilde kademeli olarak devreye alınacağı açıklandı. Göktaş, huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım merkezleri, çocuk evleri ve kadın konukevleri gibi birçok hizmet noktasında güvenliğin merkezi bir yapıyla sağlanacağını belirtti.

"Yerli savunma sanayi ekosistemi tarafından geliştirilen bu sistem, görüntüleri anlık analiz ederek riskleri erken tespit etmemizi sağlayacak. Böylece personel zamanında uyarılacak ve olası olumsuzluklara erken müdahale edilebilecek."

YAPAY ZEKA İLE PROAKTİF DENETİM

Yeni sistemle birlikte izleme ve denetim süreçlerinin merkezden yönetileceğini aktaran Göktaş, görüntü işleme altyapısı sayesinde şüpheli hareketlerin, düşme ve bayılma gibi olağan dışı durumların yanı sıra yangın ve dumanın da tespit edilebileceğini ifade etti. Yapay zeka altyapısının, Türk toplumuna özgü davranış ve beden dili verileriyle eğitilerek daha isabetli sonuçlar üreteceğini vurguladı.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİYE KATKI

Göktaş, CANGÖZ Projesi'nin yalnızca sosyal hizmetlerde güvenliği artırmakla sınırlı kalmayacağını belirterek, savunma sanayi ile sosyal hizmetler arasında güçlü bir sinerji oluşturacağını söyledi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilecek sistemin, milli sermayenin yurt içinde kalmasına ve Türkiye'nin yapay zeka alanındaki teknolojik bağımsızlığına katkı sunacağını dile getirdi.

"CANGÖZ Projesi ile riski önceden gören, hızlı karar alan ve doğru zamanda harekete geçen bir kurumsal yapıyı daha da güçlendirmiş olacağız."

PROTOKOL İMZALANDI

Törende Haluk Görgün de bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Mahinur Özdemir Göktaş ile Haluk Görgün, CANGÖZ Projesi iş birliği protokolünü imzaladı.