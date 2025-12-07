Sosyal konutlara 5.4 milyon başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş depremlerinde büyük yıkım yaşayan Hatay'ın merkez Emek Mahallesi'nde inşaatı devam eden Emek-Aksaray 3'üncü Etap Projesi'ni yerinde inceledi. Bakan Kurum burada yaptığı açıklamada deprem konutları ve 500 bin sosyal konut projesiyle ilgili bilgi verdi:10 Kasım'da başlayan sosyal konut projesi başvurularımızda şu anda 5 milyon 440 bin sayısına ulaştık, ilk kuraları inşallah 29 Aralık'ta çekeceğiz.6 bin konut ve 655 işyeri inşa ettiğimiz Emek-Aksaray Mahallesi'ni bu haliyle modern, sağlıklı ve güvenli bir mahalleye dönüştürdük.Depremin ilk anından itibaren şehrin yaralarını sarmak için gece gündüz demeden çalıştık. Saatte 23, günde 550 konut üreterek, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir inşa seferberliğini yürütüyoruz. Hamdolsun kararlılıkla, bugün 11 ilimizin tamamında artık neredeyse tüm evlerimizin ışıkları yanmaya başladı. Yıl sonu hedefimiz olan 453 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim ediyor olacağız.