Sosyal medya Başak Cengiz’in ölümünü konuşuyor

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) yaptığı paylaşımda; "İstanbul Ataşehir'de sokakta yürüyen mimar #BaşakCengiz'i samuray kılıcıyla öldüren saldırgan Can Göktuğ Boz'un ifadesi, olay kadar vahimdir.

"Kendini erkek gibi savunamaz diye bir kadını seçtim" diyen katil zanlısı, toplumdaki bütün kadınlar için büyük bir tehdittir" ifadelerini kullandı. Taraftar dernekleri ve sivil toplum kuruluşları da onlarca mesaj atarak cinayete tepki gösterdi. Başak Cengiz'in bir arkadaşı da onun evlenme teklifi aldığı günden bir sonraki güne ait bir fotoğraf paylaşarak; "canım arkadaşım kabullenemiyorum böyle bir ölümü" notunu düştü.

Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan bir kişinin saldırısına uğradı. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre kadına arkadan yaklaşan şüpheli, hiç bir şey söylemeden elindeki yaklaşık 75 cm uzunluğundaki samuray kılıcını peş peşe saplamaya başladı. Genç kızı yerde hareketsiz kalana kadar bıçaklamaya devam eden şüpheli daha sonra elindeki kılıçla olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. Olayın duyulması üzerine İstanbul polisi alarma geçti. Olay yerine giden ekipler, vahşi cinayetin işlendiği anın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde bir süre yolda tek başına bekleyen şüphelinin, daha sonra yürüyerek ilerleyen Başak Cengiz'in peşine takıldığı, kılıcı çekerek aniden ona saplamaya başladığı görüldü. Olay sırasında neye uğradığını anlayamayan kadının çığlıklarına aldırış etmeden saldırıyı sürdüren şüphelinin yere düşmesine rağmen kılıcı saplamaya devam ettiği görüldü. Genç kızın hareketsiz kalmasının ardından şüphelinin olay yerinden yaya olarak hızla uzaklaştığı görüldü.





EVİNDE HİÇ BİRŞEY OLAMIŞ GİBİ TAKILIRKEN YAKALANDI



Yapılan çalışmada lüks sitede tek başına oturduğu öğrenilen şüphelinin evine polis baskın yaptı. Yapılan baskında şüpheli Can Göktuğ Boz gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 15 kılıç ve bıçak ele geçirildi. Ele geçirilen kılıçlar arasında olayda kullanılan samuray kılıcının da bulunduğu öğrenildi. Polis evde yaptığı incelemede kağıtlar üzerine yazılarak, duvar ve pencerelere bantlanmış bir çok yazı olduğunu gördü. Yazılardan bazılarında "Karına bıçak sapla, Karına mermi at, Mermiden kaçarken çarpraz koş. Biraz arkana bak." "Tartışma eden saldıran insanı öldür Göktuğ." "İstanbul Anadolu bölgesinde ölen yok . Saldırınca saldır yarısı katil bıçak." gibi yazdığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.





SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ



Genç mimarın hiç tanımadığı biri tarafından sebepsizce sokak ortasında samuray kılıcı ile öldürülmesinin ardından sosyal medya üzerinden onu sevenler binlerce mesaj paylaştı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) yaptığı paylaşımda; "İstanbul Ataşehir'de sokakta yürüyen mimar #BaşakCengiz'i samuray kılıcıyla öldüren saldırgan Can Göktuğ Boz'un ifadesi, olay kadar vahimdir. "Kendini erkek gibi savunamaz diye bir kadını seçtim" diyen katil zanlısı, toplumdaki bütün kadınlar için büyük bir tehdittir" ifadelerini kullandı. Taraftar dernekleri ve sivil toplum kuruluşları da onlarca mesaj atarak cinayete tepki gösterdi. Başak Cengiz'in bir arkadaşı da onun evlenme teklifi aldığı günden bir sonraki güne ait bir fotoğraf paylaşarak; "canım arkadaşım kabullenemiyorum böyle bir ölümü. Hiçbir şey yokken tanımadığın biri tarafından öldürülmek. Çok çok zoruma gidiyor. Bu ölüm senin gibi neşeli birine hiç yakışmadı" notunu düştü.