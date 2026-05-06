Sosyal medya çocuklar için risk alanına dönüşüyor

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi" başlıklı raporda, dijital platformların çocuklar üzerindeki etkileri çok yönlü olarak ele alındı. İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan çalışmada, sosyal medyanın çocuklar için önemli bir sosyalleşme aracı haline geldiği, ancak kontrolsüz kullanımın ciddi riskler barındırdığı vurgulandı.

GELİŞİM ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİLER

Raporda, dijital ortamların bilinçsiz kullanımının çocukların psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği belirtilirken; yüz yüze iletişim becerilerinde zayıflama, dikkat dağınıklığı ve sosyal izolasyon gibi sorunların yaygınlaştığı ifade edildi.

ÇOCUKLARI BEKLEYEN DİJİTAL TEHDİTLER

Çocukların karşı karşıya kaldığı riskler arasında dijital bağımlılık, siber zorbalık, çevrim içi taciz, dezenformasyon, radikalleşme, mahremiyet ihlalleri ve kimlik hırsızlığı öne çıkan başlıklar olarak sıralandı. Özellikle son dönemde bazı dijital alt kültürlerin şiddeti meşrulaştıran içerikler üretmesine dikkat çekilen raporda, bu tür içeriklerin çocuklar üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu ve iç güvenlik açısından da risk teşkil edebileceği kaydedildi.

Raporda ayrıca Türkiye'de çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik yasal çerçevenin 5651 sayılı Kanun ile belirlendiği hatırlatıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sunulan Güvenli İnternet Hizmeti'nin koruyucu bir mekanizma olarak uygulandığı ifade edildi.

BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM

Öte yandan, çocukların korunmasına yönelik politikaların yalnızca yasaklayıcı tedbirlerle sınırlı kalmaması gerektiği vurgulandı. Eğitim, ebeveyn denetimi, platform sorumluluğu ve hukuki düzenlemeleri kapsayan bütüncül bir yaklaşımın daha etkili olacağı değerlendirmesinde bulunuldu.