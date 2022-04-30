Sosyal medya dolandırıcılara darbe

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çalışmasında kişilerin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek, dolandırıcılık yapan şebekeyi tespit etti. Alanında uzman siber polisi, 'öğretmenden şikayetler', 'hakkında şikayet var', 'telif hakkı ihlali' ve 'Instagram yardım merkezi' adı altında gönderilen linkler ile ele geçirilen sosyal medya hesaplarının toplandığı hack paneli tespit etti. Panelde yapılan incelemede, çok sayıda mağdurun sosyal medya hesap bilgilerinin olduğu görüldü. Ayrıca şüphelilerin telefonlarında 'telif hakki ihlal merkezi', 'Instagram yardım merkezi' gibi isimlerde birçok sahte hesabın açık olduğu ve bu hesaplar ile kullanıcılara mesaj gönderdikleri saptandı.

SİBER POLİSTEN DARBE

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli Adana ve Mersin'de belirlenen 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el koyuldu. Şüphelilerden birinin gözaltına alınmadan 1,5 saat önce mağduru dolandırdığı da belirlendi.

20 MİLYON LİRALIK VURGUN

Ülke genelinde birçok kişiyi sosyal medya hesaplarını ele geçirerek dolandırdığı tespit edilen şüphelilerin banka hesaplarında ise 20 milyon TL para hareketi saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 2'si de adli kontrolle serbest bırakıldı.