Sosyal medya fenomeni darbına bir ceza bir beraat

İstanbul Kadıköy'de geçen yıl ağustos ayında sosyal medya fenomeni Mert Armağan, YouTube kanalı için sokak röportajı yaptığı esnada yanına gelen iki kişi ile tartışmaya başladı. Olayın büyümesiyle taraflar arasında kavga çıktı. Sosyal medya fenomenine uçan tekme atıldı.
Sosyal medyada büyük ses getiren olay, tarafların birbirinden şikayetçi olması sonucu yargıya taşındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı müşteki şüpheliler Mert Armağan, Vedat Akkuş ve arkadaşı Kürşat Karaoğlan hakkında "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.
"YEDİĞİM YUMRUKLAR SİYASİ GÖRÜŞÜME PROVOKASYON"
Davaya yazılı savunma sunan Mert Armağan röportaj yaptığı sırada yoldan geçen sanık Vedat Akkuş'un "doğalgaz bulundu da ne oldu" diyerek lafa girmeye çalıştığını ve çevrede toplanan vatandaşları galeyana getirmek için siyasi görüşünü hedef alan söylemlerde bulunduğunu söyledi. "Yediğim yumruklar siyasi görüşüme yapılan bir provokasyondur" dedi. Mahkeme ise kararını verdi.
BİR BERAAT, BİR CEZA
Mert Armağan'ın Vedat Akkuş tarafından darp edildiğini ve bunu engellemek ve kendisini koruma amaçlı hareket ettiğini belirterek 'meşru müdafaa' hükümlerini uyguladı. Sosyal medya fenomeninin beraatına karar verdi. Sanık Kürşat Karaoğlan'ın da kavgaya karışmadığını belirleyen mahkeme bu sanığın da beraatına hükmederken, Vedat Akkuş'un ise Armağan'ı yaraladığının sabit olduğunu kaydetti. "Basit yaralama" suçundan bin 500 lira adli para cezasına hükmetti.