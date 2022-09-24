Sosyal medya fenomeni darbına bir ceza bir beraat

BİR BERAAT, BİR CEZA

Mert Armağan'ın Vedat Akkuş tarafından darp edildiğini ve bunu engellemek ve kendisini koruma amaçlı hareket ettiğini belirterek 'meşru müdafaa' hükümlerini uyguladı. Sosyal medya fenomeninin beraatına karar verdi. Sanık Kürşat Karaoğlan'ın da kavgaya karışmadığını belirleyen mahkeme bu sanığın da beraatına hükmederken, Vedat Akkuş'un ise Armağan'ı yaraladığının sabit olduğunu kaydetti. "Basit yaralama" suçundan bin 500 lira adli para cezasına hükmetti.