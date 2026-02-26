Sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ile Tayyar Öz’ün yargılandığı davada karar: Yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

Sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz ile şirket ortakları İbrahim Karaorhanlı hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Kasım 2023 tarihinde "Resmi Belgede sahtecilik", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi usul Kanununa muhalefet" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Sanıklar hakkında "mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Hazırlanan iddianamede Özlem Altınok Öz, Tayyar Taylan Öz ve İbrahim Karaorhanlı hakkında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ihbarların ulaştığı ve bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından dosyaya rapor girmişti. MASAK'ın raporunda sanıklar ile firmaların "suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu" yönünde herhangi bir veriye rastlanmadığı, şirketin kozmetik ürün satışlarının önemli bir bölümünün e-ticaret yoluyla gerçekleştirildiği, bu satışların sahte işlemler olduğu yönünde de bir bulguya ulaşılamadığı ifade edilmişti. Raporda ayrıca sanıkların "yasa dışı bahis veya kripto" borsalarıyla şüpheli işlemler gerçekleştirdiğine, sahte belge düzenleyip kullandıklarına dair delil bulunmadığı da vurgulandı. Bu gerekçelerle sanıklar hakkında "resmî belgede sahtecilik", "suç örgütüne üye olma" ve "kooperatif faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçlarından takipsizlik kararı verildi.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci celsesi görülen duruşmaya tutuksuz İbrahim Karaorhanlı ile sanık avukatları Mustafa Tırtıl katıldı. Hakim, sanıkların avukatı Tırtıl'ın müvekkilleri hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağı ve diğer adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması yönünde dosyaya dilekçe sunduğu söyledi.

ŞİRKETİ ALDIKTAN SONRA YÜKSEK MİKTARDA VERGİ ÖDEDİK

Tutuksuz sanık İbrahim Karaorhanlı savunmasında, "Yurt dışı çıkış yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum. Kayyum üzerinde yapılmaması gereken incelemeler yapılmış şirket zararı oluşmuş biz şirketi aldıktan sonra yüksek miktarda vergi ödedik. Ayrıca mal varlığı üzerinde konulan tedbirin de soruşturma aşamasında teminat güvence bedeli olarak yatırdığım oranın iadesini isterim. Benzer fenomenler hakkında yapılan soruşturmalarda daha ağır eylemler istinat edilmesine rağmen tedbir uygulanmamıştır, adli kontrol tedbirlerim kaldırılarak mağduriyetimin giderilmesini isterim" dedi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık avukatının adli kontrollerin kaldırılması yönündeki taleplerinin reddine karar verilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına, diğer adli kontrollerin ise devamına hükmederek duruşmayı erteledi.