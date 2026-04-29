Haberler Yaşam Haberleri Sosyal medya hesabından tehdit paylaşımları yapmıştı: O öğretmen hakkında flaş karar!
Giriş Tarihi: 29.04.2026 16:55

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan M.A., sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındıktan sonra çıkartıldığı adli makamlarca, Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.

İHA
İddiaya göre, şahsi sosyal medya hesabı üzerinden kişi ve kurumları hedef alarak küfür, hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlar yapan beden eğitimi öğretnmeni M.A., şikayet üzerine gözaltına alındı. Öte yandan, M.A.'nın öncesinde emniyete giderek kendisinin tehdit edildiğini iddia ederek şikâyetçi olduğu öğrenildi.

HASTANEYE YATIRILDI

Gözaltı işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. M.A. mahkemece, Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ADANA

