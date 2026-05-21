Giriş Tarihi: 21.05.2026 14:58

Sosyal medya tuzağından tefeciliğe: 11 ilde dev operasyon

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 158 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 71’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 75 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Nazrin MALİKOVA
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, İstanbul, Yozgat ve Kayseri'de faaliyet gösteren şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden "yatırım danışmanlığı" ilanları vererek vatandaşları dolandırdığı belirtildi.

UYUŞTURUCU, YASA DIŞI BAHİS VE TEFECİLİK

Operasyon kapsamında Erzurum ve İzmir'de organize şekilde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlendi. Şanlıurfa ve Aydın'da internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve yasa dışı para transferlerine aracılık edildiği ortaya çıkarıldı. Kocaeli'de şüphelilerin "resmi belgede sahtecilik" suçunu işlediği belirlenirken, Adana'da tütün kaçakçılığı, Antalya ve Gaziantep'te ise tefecilik faaliyetleri yürütüldüğü tespit edildi.

HESAPLARDA 2,7 MİLYAR LİRALIK HAREKETLİLİK TESPİT EDİLDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde şüphelilere ait hesaplarda toplam 2 milyar 748 milyon liralık hesap hareketliliği belirlendi.

#JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

